La console Nintendo Switch Animal Crossing est en solde

Pour un temps limité, il est possible de mettre la main sur l’édition Animal Crossing de la Nintendo Switch tout en faisant quelques économies.

Habituellement affichée à 379,99$, on peut se procurer la console aux couleurs d’Animal Crossing pour 359,99 $. C’est donc le moment idéal d’intégrer la console de jeu de Nintendo au foyer familial et de profiter de la vaste ludothèque grandissante que la console a à offrir.

Pèse sur Start a d’ailleurs rédigé un guide des meilleurs jeux Switch à essayer sur la console.

L’ensemble Animal Crossing: New Horizons comporte une édition spéciale de la Nintendo Switch avec deux Joy-Con de couleur menthe et bleu poudre, ainsi qu’une station d’accueil aux couleurs et aux motifs du titre. À noter que le jeu n’est pas inclus dans cet ensemble.

Pour commander la Nintendo Switch Animal Crossing, c’est par ici.

Courtoisie Amazon

