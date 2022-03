Les iMac Pro et iMac 27 po sont retirés en douce du catalogue

Partager







La semaine dernière, quand Apple présentait ces nouveaux Mac Studio et écran Display Studio, le groupe à la pomme larguait discrètement certains ordinateurs, les tout-en-un iMac Pro et iMac 27 po.

Fidèle à ses habitudes, Apple ne conserve dans son catalogue que des produits vedettes qui enregistrent des succès commerciaux et n’hésite pas longtemps à émonder ceux qui tirent de l’arrière.

Pour plusieurs, comme moi, cette stratégie offre le mérite de simplifier les gammes de produits, tandis que d’autres entreprises préfèrent les multiplier.

Apple Mac Pro cylindrique

Et s’il y a un créneau chez Apple qui mérite d’être rationalisé, c’est le haut de gamme. Rappelons-nous du Mac Pro cylindrique (ou petite corbeille pour d’autres) qui n’a pas évolué aussi vite que les autres produits Mac ou MacBook. À la place, Apple proposait son iMac Pro, mais sa conception tout-en-un signifiait qu’il était impossible de conserver l’écran et de mettre à jour l’ordinateur, de remplacer sa carte graphique ou d’ajouter des périphériques supplémentaires dans sa coque.

Chers, on en trouve encore dans la section des appareils remis à neuf entre 4100 et 8000 $.

Apple L'iMac Pro n'est plus au catalogue

Quant à l’actuel Mac Pro – surnommé râpe à fromage –, un monstre de puissance informatique de plus de 8000 $, celui-ci est dédié à un marché restreint de professionnels. Entre ce dernier et les iMac, il manquait un ordinateur également puissant, mais plus abordable que le Mac Studio (2500 $) vient combler.

Apple Le nouvel ordinateur Mac Studio

Autre disparu, l’iMac 27 po

Quant au iMac 27 po, il est lui aussi victime du ménage dans cette gamme iMac dotée de processeurs Intel Core i5 ou i7 qui ne font plus le poids face aux puces-systèmes M1 qui débarquent dans les nouveaux iMac.

Apple La gamme iMac à puce-système M1

Il y a encore de la place dans la gamme iMac, notamment avec des écrans plus grands. Sinon, il faut se rabattre sur les Mac mini ou Mac Studio et un grand écran tiers LG, Samsung ou autre.

À moins qu’Apple ne limite sa gamme iMac qu’à des modèles colorés et grand public, il ne serait pas impossible de revoir des appareils tout-en-un plus puissants de plus de 24 po d’écran bâtis autour des puces-systèmes M1.

Apple L'iMac 27 po disparaît lui-aussi du catalogue

