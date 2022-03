Pete Davidson ira dans l'espace avec Blue Origin

Partager







L'humoriste américain Pete Davidson, qui fait la Une de la presse people depuis la révélation de sa relation avec la vedette de téléréalité Kim Kardashian, s'envolera la semaine prochaine pour quelques minutes dans l'espace à bord d'une fusée de Blue Origin, a annoncé l'entreprise lundi.

Pour la compagnie spatiale de Jeff Bezos, il s'agira du quatrième vol habité -- c'est-à-dire avec des humains à bord. Il décollera comme les précédents depuis l'ouest du Texas.

Invité par Blue Origin, Pete Davidson sera accompagné de cinq autres passagers, notamment des hommes d'affaires, ayant eux payé un prix non dévoilé pour le voyage.

AFP

Le vol, prévu à 8h30 locales (13h30 GMT) le 23 mars, ne durera qu'une dizaine de minutes au total.

Pete Davidson, 28 ans, est notamment connu pour faire partie de l'émission culte de NBC «Saturday Night Live».

Depuis peu, il est par ailleurs la cible des foudres de Kanye West, ex-mari de Kim Kardashian. Le divorce de ces deux vedettes a officiellement été prononcé début mars.

GC Images

La fusée New Shepard de Blue Origin décolle à la verticale et, à environ 75 km d'altitude, la capsule se sépare du lanceur, poursuivant sa trajectoire jusqu'à atteindre plus de 100 km de hauteur -- la ligne de Karman, qui marque le début de l'espace selon la convention internationale.

Les passagers peuvent alors se détacher de leurs sièges, flotter quelques instants en apesanteur et admirer la courbure de la Terre à travers de grands hublots.

La capsule entame ensuite une chute libre pour revenir vers la Terre, freinée par des parachutes, puis des rétrofusées.

Jeff Bezos lui-même avait participé au premier vol de New Shepard. Depuis, l'engin a également transporté l'acteur incarnant l'emblématique capitaine Kirk de la série Star Trek, William Shatner, ou encore Laura Shepard Churchley, la fille du premier Américain à être allé dans l'espace.

