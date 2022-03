Première apparition de couple pour Millie Bobby Brown sur un tapis rouge

Partager







L’actrice Millie Bobby Brown a volé la vedette ce dimanche lors des BAFTAs en foulant le tapis rouge aux côtés de son amoureux, le fils d’un musicien très connu.

Celle qu’on connaît pour son rôle de Eleven dans Stranger Things en a surpris plus d’un avec sa mise en beauté et sa robe noire, un ensemble assez mature pour la jeune femme de 18 ans.

Mais son look n’a pas autant fait jaser que la présence de Jake Bongiovi, le fils du musicien Jon Bon Jovi.

AFP

La rumeur voulait que les deux formaient un couple depuis plusieurs mois, mais battait son plein depuis une adorable photo publiée par Millie lors du temps des Fêtes en 2021.

Leur présence ensemble sur le tapis rouge confirme donc qu’ils forment bel et bien un couple, et ils sont adorables!

La paire a opté pour des tenues noires classiques agencées pour défiler sur le tapis rouge des British Academy Film Awards qui sont, en quelque sorte, les Oscars britanniques.

AFP

Plusieurs autres vedettes étaient présentes, tous et toutes portant des tenues osées et originales. Mentions spéciales à Emma Watson, Lady Gaga et Simone Ashley de Sex Education et Bridgerton.

AFP

AFP

AFP

Reste que les gagnants de ce tapis rouge sont Millie et Jake! Longue vie aux amoureux.

