Qui va acheter GTA V sur PS5 et Xbox Series X/S?

Partager







Ce mardi, le très populaire jeu Grand Theft Auto V, paru pour la première fois en 2013, sortira officiellement sur les consoles de nouvelle génération. Mais devriez-vous vraiment l’acheter (encore)?

• À lire aussi: GTA V: pas de mise à jour gratuite sur PS5 et Xbox Series X/S

• À lire aussi: GTA V: voici les nouveautés des versions PS5 et Xbox Series X/S

Je suis, en partie, le public cible pour cette version de GTA V. J’ai une PS5 ainsi qu’une Series X, et GTA V est l’un de mes jeux préférés. J’ai un gros backlog de jeux à découvrir, et pourtant, il n’est pas rare que je décide de recommencer une petite (longue) partie de GTA V et de son mode histoire.

J’ai même déjà refait le jeu au complet sur la PS5, en rétrocompatibilité, en attendant les grosses sorties de la console, qui étaient un peu lentes au lancement de celle-ci.

Or, comme plusieurs lecteurs de Pèse sur Start, je suis tannée des maudits remasters et même des remakes. Je suis tannée de voir les mêmes titres. Certes, il y a plein de belles sorties originales tous les ans, surtout dans le monde indie, mais le gaming AAA est assez décevant depuis plusieurs années. La faute revient peut-être aux circonstances de la pandémie, mais les remasters et remakes n’ont pas cessé de sortir, eux. Surtout qu’avec la rétrocompatibilité sur Xbox et PS5, on peut encore profiter de nos vieux jeux, et les jouer comme on les avait aimés dans le temps. Ils sont ben corrects, et n’ont pas tous besoin d’une retouche.

La sortie de GTA V ce mardi n’est techniquement pas décrite comme un remaster; c’est tout simplement une version nouvelle génération. Une mise à niveau payante. Voici ce que cette version offre:

Le mode fidélité , qui proposera la «plus haute qualité visuelle» avec un débit de 30 images par seconde, une résolution 4K native avec du ray-tracing sur PS5 et Series X et de la 4K mise à l’échelle sur Series S

, qui proposera la «plus haute qualité visuelle» avec un débit de 30 images par seconde, une résolution 4K native avec du ray-tracing sur PS5 et Series X et de la 4K mise à l’échelle sur Series S Le mode performance , qui visera un débit de 60 images par seconde et une résolution de 4K mise à l’échelle sur PS5 et Series X et de 1080p sur Series S

, qui visera un débit de 60 images par seconde et une résolution de 4K mise à l’échelle sur PS5 et Series X et de 1080p sur Series S Le mode performance RT, offert seulement sur PS5 et Series X, se voudra un hybride des deux autres modes, alliant une résolution 4K mise à l’échelle à du ray-tracing et un débit qui visera 60 images par secondes

Bref, GTA V demande de payer pour des options offertes gratuitement dans des mises à l'échelle de plein d’autres jeux. Oui, il y a des rabais durant les trois premiers mois qui suivent la sortie, mais je suis quand même scandalisée par cette version qui me semble plutôt inutile. Surtout que le jeu est sorti il y a de ça deux générations, en 2013, et qu’il est pourtant encore très beau.

J’ai vu 10 minutes de gameplay de cette fameuse nouvelle version... et c’est ce qui a inspiré cette montée de lait. 10 minutes d’un jeu encore beau avec du ray-tracing difficile à observer. C’est risible. Je m’attendais à de beaux gros rayons magnifiques.

Il n’est pas impertinent de mettre à jour GTA V, surtout quand on pense à son mode en ligne. La communauté est gigantesque, et son RP est de plus en plus populaire sur Twitch. Je ne suis pas contre l’idée. C’est de payer, même si c’est juste 12,50 $ (prix temporaire de trois mois), pour un jeu que j’ai déjà acheté une fois sur PC, une fois sur Xbox 360 et une fois sur PS4. (Ça, c’est de ma faute, je l’avoue).

Une chose qui semble bien, par contre, est le temps de chargement des scènes. Selon d’autres médias, le temps de chargement est coupé de 50 %. C’est bien, mais ce n’est pas assez pour me convaincre.

La mise à niveau du mode histoire devrait plutôt être gratuite les trois premiers mois, puis payante pour un petit montant. Pas 12,50 $ et ensuite 49,99 $. Voyons, Rockstar.

Cette frustration vient, évidemment, du fait que j’attends GTA 6 avec impatience, comme tous les fans de la franchise. Et on risque de devoir patienter encore plusieurs années, mais cette version n’est pas vraiment dequoi se mettre sous la dent en attendant.

Je me demande surtout c’est pour qui, cette sortie. Est-ce pour ceux qui ont manqué le bateau sur PS4/Xbox One? Ceux, comme moi, qui adorent le mode histoire et aiment y rejouer de temps en temps? Ou les amateurs du mode en ligne? Je ne sais pas qui va acheter GTA V sur Xbox Series X/S et PS5, mais si l’envie me pogne de vouloir rejouer au jeu, je vais tout simplement le faire avec la version rétrocompatible. Et ça ne changera pas grand-chose. Je vais quand même aimer le jeu.

Sondage Et vous, allez-vous l’acheter? Oui! Non! Partagez votre résultat sur Facebook

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s