Star Académie : Le départ d'Audrey-Louise crée une vague d'indignation sur les réseaux sociaux

Partager







Le dimanche 13 mars, c'est Audrey-Louise qui a dû plier bagage à Star Académie, et son départ a laissé les téléspectateurs dans tous leurs états!

• À lire aussi: Voici qui va remporter Star Académie 2022 selon les candidats délogés



Plus les semaines passent, plus on s'attache aux Académiciens et plus il devient déchirant de dire au revoir à ceux qui doivent quitter le manoir de Waterloo. Or, le départ d'Audrey-Louise semble particulièrement difficile à accepter pour les fans, car ils étaient nombreux à la voir remporter l'aventure.



Or, à la suite de sa performance de la pièce L'amour existe encore de Céline Dion, la jeune maman n'a pas été sauvée ni par le public ni par les juges.

PHOTO COURTOISIE

• À lire aussi: Tout sur Audrey-Louise Beauséjour, la jeune maman accomplie de Star Académie



L'annonce de son départ ne s'est pas fait sans créer de remous sur les réseaux sociaux, alors que de nombreux téléspectateurs se sont dits surpris, tristes et même fâchés de la voir partir.



Voici quelques commentaires recueillis sur Twitter à la suite du départ d'Audrey-Louise:

Ben non! C’est l’incompréhension. Sans rien enlever à Kristen et Éloi, Audrey-Louise devait rester. Je suis à terre. #deception #NationStarAc — Olivier (@Viermich) March 14, 2022

Bon moi je peux m’en remettre mais ma fille est en pleure dans sa chambre et vient de se rendre compte que le monde est INJUSTE.#teamAudreyLouise #NationStarAc — Myriam Verreault (@MyVerreault) March 14, 2022

Résumé des textos que je reçois et envoie depuis 10 minutes:

« J’EN REVIENS PAS ».



J’étais convaincu qu’Audrey-Louise allait gagner Star Ac. Wow.#NationStarAc — Philippe Lacroix (@LacroixPhil) March 14, 2022

Je suis encore sous le choc. Mais pour faire l’avocat du diable… Audrey-Louise avait clairement une longueur d’avance. Elle n’a pas besoin de StarAc pour réussir. Et maintenant sans grande favorite, it’s anybody’s game. @staracademietva #NationStarAc — JaminyCricket (@jenunti) March 14, 2022

Audrey-Louise qui quitte Star Académie… non, juste non! #NationstarAc — Elisabeth Larose (@elilar01) March 14, 2022





Certains y sont allés dans l'humour pour faire passer leur peine.

La semaine prochaine, en danger: Guylaine, Lara et Greg. #NationStarAc — Simon Picard-Lagacé (@simpiclag) March 14, 2022

Sur Instagram, des personnalités bien connues du public, dont l'ancien Académicien Shayan Heidari, le coiffeur des star Max Gourgues, l'influenceuse et participante à La Voix Rafaëlle Roy et Mathieu Rheault de la cohorte de Star Académie 2022 ont exprimé leur incompréhension.

Des fans ont même lancé une pétition pour ramener Audrey-Louise dans la course!

Rappelons que plusieurs Académiciens des éditions précédentes connaissent aujourd'hui de belles carrières, même s'ils n'ont pas remporté leur année respective. Donc malgré cette mauvaise nouvelle, on ne doute pas qu'Audrey-Louise aura une longue carrière devant elle!



Restez connectés 24\7 à nos Académiciens.

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19 h 30 à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

À VOIR AUSSI: