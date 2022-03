Un speedrunner termine Elden Ring en moins de 29 minutes

Partager







Si terminer Elden Ring n’était pas déjà un exploit en soi, finir le jeu en moins de 29 minutes relève de la prouesse.

• À lire aussi: Elden Ring: on a essayé de reproduire des célébrités québécoises dans le jeu

• À lire aussi: Voici comment mettre sur pause Elden Ring sans mod

La semaine dernière, on vous rapportait les exploits d'un prodige qui a terminé Elden Ring sans mourir en moins de trois heures.

Bien que cette réussite soit impressionnante, un nouveau tour de force nous amène à nous poser des questions sur notre propre talent vidéoludique. En effet, un speedrunner, du nom de Distortion2, aurait complété Elden Ring en seulement 28 minutes 59 secondes.

Voici d’ailleurs la vidéo de son exploit.

Pour le moment, on ne peut qualifier sa course comme étant la plus rapide, puisque les soumissions de courses sur Speedrun.com ne sont pas encore possibles, et ce, jusqu’au 18 mars.

Toutefois, si on se fie aux règlements des autres « Souls », le dernier exploit de Distortion2 pourrait être qualifié d’une course « Any%».

Ce type de course ne requiert pas de terminer toutes les étapes du jeu, d’obtenir tous les items ou de faire quoi que ce soit d’autre nécessaire à la progression du jeu. L’objectif principal est simplement d’atteindre la fin du jeu et d’accéder au générique le plus rapidement en utilisant toutes les astuces à notre disposition.

Un speedrunner qui ne chôme pas

Le speedrunner Distortion2 n’en est pas à son premier temps surprenant sur Elden Ring. Depuis la sortie du jeu, le génie de la manette n’a enregistré pas un, mais quatre autres records «Any%» sur sa chaîne Youtube. Depuis sa première course de 49 minutes 29 secondes, Distortion2 a réussi à couper son temps de 20 minutes 30 secondes.

Fait intéressant à noter: il y a de fortes chances que notre article ne soit plus à jour dans quelques heures. Au moment d’écrire ces lignes, Distortion2 était en direct sur sa chaîne Twitch et tentait de battre son dernier record. Ça ne serait donc pas étonnant de voir un (ou plusieurs) nouveau record d’ici la fin de la semaine.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s