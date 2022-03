Des enfants italiens accueillent chaleureusement des réfugiés ukrainiens et ça nous redonne foi en l’humanité

Partager







À Naples, en Italie, des écoliers ont réservé un accueil enthousiaste à leurs nouveaux camarades ukrainiens.



Des images montrant l’arrivée, dans une école napolitaine, de deux nouveaux élèves en provenance de l’Ukraine ont suscité beaucoup d’émotions sur les réseaux sociaux depuis deux jours.

• À lire aussi: La journaliste russe qui avait manifesté à la télé apparaît finalement en cour après avoir été «introuvable» pendant plusieurs heures



La vidéo, visible CI-HAUT, montre l’accueil chaleureux qu’ont réservé les écoliers de l'Institut Don Milano à Dmitri, 10 ans, et Victoria, 8 ans, qui sont frère et soeur.



On y voit des dizaines d’enfants alignés dans le hall d’entrée et à la mezzanine qui applaudissent à tout rompre lorsque les deux jeunes réfugiés font timidement leur entrée dans l’école.



Des drapeaux ukrainiens décorent les lieux et plusieurs élèves en tiennent également dans leurs mains.

• À lire aussi: Elon Musk convoque Poutine en duel et on ne voit pas comment ça pourrait être une bonne idée



Selon Forbes, plus de 2,2 millions d’Ukrainiens ont fui leur pays depuis que Moscou a lancé son invasion le 24 février dernier.



Environ 35 000 d’entre eux auraient été accueillis en Italie, un des pays européens comptant déjà, avant la guerre, sur une des communautés ukrainiennes les plus importantes.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s