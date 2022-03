Fabriquer du biodiésel avec de la vieille huile végétale

Partager







Saviez-vous qu'il était possible de fabriquer du biodiésel avec de l'huile de friture usée? C'est l'une des raisons pour lesquelles cet or liquide est de plus en plus prisé.

D’abord, ça prend de l’huile végétale.



On peut se la procurer auprès d’une entreprise légale de récupération, par exemple. Mais pour augmenter leurs profits, certains préfèrent la voler directement aux restaurants (voir autre texte).

«C’est un lipide qui est composé de glycérol. C’est ce qui nous intéresse pour faire du biodiésel. On le fabrique avec des produits qu’on pourrait retrouver à la quincaillerie. Il est donc plus facile à fabriquer que l’éthanol et les autres types de biocarburants», détaille le titulaire de la Chaire de recherche industrielle sur les biocombustibles et les bioproduits de l’Université de Sherbrooke, Jean-Michel Lavoie.

AFP Un ingénieur montre un échantillon de biodiésel.



«Quand on regarde le prix à la pompe en ce moment, on peut comprendre pourquoi les gens vont voler des huiles végétales», plaisante-t-il.



L’avantage du biodiésel?



Il peut être utilisé directement dans la flotte de véhicules au diésel déjà existante, sans avoir à remplacer le moteur, contrairement à d’autres formes d’énergie produite à partie de biomasse — matière organique — comme l’hydrogène vert.



Et «on peut utiliser les biocarburants pour tout: les mettre dans un moteur ou en faire de l’électricité», ajoute le professeur Lavoie.

Réduire les GES

Les biocarburants sont donc une énergie de transition séduisante, jusqu’à ce que les moteurs utilisant les combustibles fossiles soient remplacés par des appareils électriques.

«Au lieu de libérer dans l'atmosphère du carbone pris dans le sol depuis des millions d'années en brûlant du pétrole, la production de biocarburant est généralement considérée comme carboneutre», signale le professeur à l’Institut de recherche en biologie végétale de l’Université de Montréal, Frédéric Pitre.



«Ce n'est pas une solution parfaite, mais une de compromis en attendant de ne plus avoir besoin de carburant», fait valoir le chercheur.



Les biocarburants sont généralement incorporés aux sources d’énergie d’origine fossile afin de réduire l’émission de gaz à effets de serre (GES).



En octobre 2019, le gouvernement de François Legault annonçait un projet de règlement prévoyant imposer 15% de biocarburant dans l'essence et 4% dans le diesel, à l'horizon 2025.



«Les gens auront donc plus d’intérêt à en produire», soutient M. Lavoie.