Groupe Wagner: l’armée secrète de Poutine chargée d’assassiner le président Zelensky

Recrutement de soldats syriens, tentatives d’assassinat du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, participation aux combats dans les grandes villes: Wagner, un groupe «secret» de mercenaires russes, jouerait un rôle de premier plan en Ukraine. Mais qui est ce groupe et pourquoi est-il déployé en sol ukrainien?

L’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) le confirmait ce matin: 40 000 combattants de l’armée syrienne et de milices alliées sont prêts à être déployés en Ukraine. Parmi eux, au moins 18 000 hommes seront placés sous l’autorité des mercenaires du groupe Wagner, une entreprise paramilitaire privée russe qui entretiendrait des liens étroits avec le Kremlin.

AFP Les mercenaires de Wagner ont été actifs en Syrie, où ils recrutent actuellement des soldats.

Mais c’est quoi, au juste, des mercenaires? Ce sont des combattants qui ne font partie d’aucune des armées impliquées dans le conflit, mais qui sont payés pour soutenir un des belligérants. Ils peuvent participer à divers types de missions allant de la protection d’ambassade ou de couloirs humanitaires jusqu’aux combats.

Une armée fantôme

Même si le recours à des mercenaires en temps de guerre n’a rien de nouveau, l’arrivée de Wagner en Ukraine fait craindre le pire. C’est que la réputation du groupe, nommé en l’honneur du compositeur préféré d’Hitler, donne froid dans le dos.

«Ils sont accusés de toutes sortes d’exactions, en Centrafrique, au Mali et aussi en Syrie. Ils ont la réputation d’être particulièrement brutaux et féroces, y compris envers les populations civiles», explique Aurélie Campana, professeure titulaire de science politique à l’Université Laval.

AFP «Ils sont accusés de toutes sortes d’exactions, en Centrafrique, au Mali et aussi en Syrie», explique Aurélie Campana, professeure titulaire de science politique à l’Université Laval.

Outre sa brutalité, ce qui distingue le groupe Wagner, c’est son caractère secret, indique Aurélie Campana.

«Le groupe n’existe pas légalement et il n’est lié à aucune entité officielle, parce que le mercenariat est illégal en Russie. Le pouvoir ne va donc jamais le reconnaître. Cela fait en sorte que ces membres peuvent agir en toute impunité sur le champ de bataille et que la Russie ne sera pas blâmée pour leurs actions», détaille Mme Campana.

Les combattants de Wagner ont été aperçus pour la première fois en 2014, dans l’est de l’Ukraine.

«La première fois qu’on les voit réellement à l’œuvre, c’est dans la guerre du Donbass. Ils agissaient de concert avec les forces russes et prorusses. Ils se faisaient appeler “les petits hommes verts” par les populations locales en Crimée, puisqu’il n’y avait pas de drapeau sur leurs uniformes», dit-elle.

On sait également que son noyau dur est formé d’anciens militaires russes avec «des penchants d’extrême droite» dont la plupart ont combattu en Tchétchénie, affirme Aurélie Campana.

Quel rôle en Ukraine?

Le Kremlin ferait appel à ces mercenaires notamment pour compenser le manque d’expérience et de motivation d’une partie de l’armée russe, avance Aurélie Campana.

AFP Un char russe qui brûle en Ukraine.

«Ils sont payés plus cher que les soldats de l’armée russe, en plus d’être rompus aux combats urbains. On part du principe qu’ils n’auront pas les problèmes de motivations des soldats réguliers qui sont rapportés actuellement selon lesquels ils refuseraient de tirer sur des civils ukrainiens», analyse-t-elle.

Les membres de Wagner seraient actifs en Ukraine depuis le début de l’invasion, fin février. Quelque 400 de ces combattants auraient d’ailleurs été déployés afin de capturer le président ukrainien, Volodymyr Zelenski, selon le magazine britannique The Times.

AFP Volodymyr Zelensky

Le groupe serait aussi responsable de recruter des soldats syriens pour les Russes.

«L’armée russe ne peut pas intégrer dans ses rangs des soldats d’autres pays. Donc les Russes doivent passer par une autre voie, et Wagner est tout désigné, parce que le groupe a opéré en Syrie, où il aurait noué des liens avec certains groupes armés syriens qui combattaient pour Bachar Al-Assad. C’était facile pour Wagner de les recruter parce que la logistique est déjà en place», explique-t-elle.

Au service du Kremlin

Bien que le groupe ne soit officiellement au service de personne, les liens des combattants de Wagner avec l’État russe sont nombreux.

«Ils sont présents là où la Russie a des intérêts et là où la Russie veut développer de nouveaux liens avec des gouvernements. Les plus récents exemples sont en Centrafrique et au Mali», explique Aurélie Campana.

AFP Vladimir Poutine au Kremlin

Il a également été démontré que Wagner est financé par un oligarque russe proche de Vladimir Poutine, Evgueni Prigojine.

Le président russe a aussi décoré le fondateur du groupe, Dimitri Outkin, en décembre 2016, à l’occasion de la journée des héros de la Patrie, selon l’Institut de recherche stratégique de l’école militaire française.

«Sachant cela, on en déduit que c’est impossible que le Kremlin ne connaisse pas l’existence de ces mercenaires», conclut Mme Campana.