Le nouvel iPad Air 5e génération avec puce M1 maintenant en précommande

On peut désormais précommander le nouvel iPad Air 5e génération, qui a été présenté à l'événement Apple du 8 mars.

Bien que la coque de la tablette n’ait pas beaucoup changé depuis sa refonte en 2020, le nouvel iPad Air 5e génération en a beaucoup dans le ventre. Muni de la nouvelle puce M1 et d’un écran Retina Liquid DEL Multi-Touch de 10,9 po avec technologie IPS, il fera un bon accessoire pour la lecture, le travail et les jeux vidéo.

Offert à partir de 749 $, l'iPad Air est disponible avec Wi-Fi seulement ou Wi-Fi et antenne cellulaire. Il est offert en deux capacités de stockage – 64 Go et 256 Go – et cinq couleurs – gris cosmique, rose, violet, bleu et comète. Actuellement en précommande, l'iPad Air sera disponible à partir du 18 mars.

Voici quelques détaillants où vous procurer le nouvel iPad Air 5e génération:

