Les frappes se multiplient à Kyïv, 3 millions de réfugiés: voici les derniers développements en Ukraine

Les frappes russes se multiplient à Kyïv, la capitale, qui vit «un moment dangereux et difficile», a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko, en décrétant un couvre-feu de mardi soir à jeudi matin.

Deux personnes sont mortes après qu’un immeuble de 15 étages a été frappé dans un quartier ouest de la capitale, Sviatochine.

Un autre immeuble de neuf étages a été touché dans le quartier nord-ouest de Podil, plus proche du centre-ville.

Plus au sud, le quartier d’Ossokorky a également subi des dégâts.

Dans l’est de l’Ukraine, l’aéroport de le ville de Dnipro a subi des «destructions massives» après deux bombardements russes dans la nuit, d’après les autorités régionales.

Un enfant réfugié chaque seconde

À quasiment chaque seconde qui passe, un enfant en Ukraine devient un réfugié, a affirmé mardi l’ONU, alors que trois millions de personnes ont fui le pays depuis le 24 février et l’invasion russe.

Ces 20 derniers jours, environ 1,4 million d’enfants ont été forcés de fuir le pays, soit environ 55 par minute ou «pratiquement un enfant par seconde», a déclaré James Elder, un porte-parole du Fond des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), lors d’un point de presse régulier de l’ONU à Genève.

«Nous avons maintenant atteint la barre des 3 millions en termes de mouvements de population hors de l’Ukraine», a souligné Paul Dillon, porte-parole de l’Organisation internationale pour les migrations.

Moins de trois semaines après le début des combats «trois millions de vies ont été déracinées. Trois millions de femmes et d’enfants et de personnes vulnérables sont séparées des personnes qu’elles aiment», a tweeté le patron l’OIM Antonio Vitorino.

Il a réclamé, à l’instar de tous les responsables des agences humanitaires de l’ONU, une cessation immédiate des hostilités.

«Cette crise, en termes de vitesse et d’échelle, est sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale», a renchéri le porte-parole de l’Unicef.

Le porte-parole, se faisant aussi l’écho du Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, a souligné que ces enfants «sont soumis au risque significatif de séparation, de violences, d’exploitation sexuelle et de trafic», «comme tous les enfants qui sont chassés de chez eux par la guerre et des conflits».

«Ils ont un besoin désespéré de sécurité, de stabilité et de services de protection de l’enfance, en particulier les enfants non accompagnés ou ceux qui ont été séparés de leur famille», a souligné M. Elder, qui rentre d’un déplacement de deux semaines dans l’ouest du pays.

Couloir humanitaire

Quelque 2000 véhicules ont pu sortir via un couloir humanitaire de la ville ukrainienne de Marioupol, assiégée par les forces russes et les séparatistes prorusses, a indiqué mardi la municipalité.

«Deux mille voitures supplémentaires attendent à la sortie de la ville», a ajouté le conseil municipal de Marioupol, qui ne précise pas combien de personnes ont pu fuir la cité portuaire où les conditions sont catastrophiques après des jours de bombardements et de siège.

Ce décompte était fait à 14H00 locale.

AFP Une image satellite d'un immeuble en feu à Marioupol.

Lundi, 160 véhicules étaient sortis de la ville, selon la même source, signe qu’après une série d’échecs, faute de cessez-le-feu russo-ukrainien, les évacuations se sont accélérées, alors que dans la cité des centaines de milliers d’habitants manquent d’eau et de nourriture.

Le bombardement russe la semaine dernière d’une maternité avait suscité un tollé international.

Le couloir humanitaire emprunté par les colonnes de véhicules relie Marioupol à Zaporojie, via Berdiansk, soit environ 270 km de route.

Située à environ 55 kilomètres de la frontière russe et à 85 kilomètres du fief séparatiste de Donetsk, Marioupol est la plus grande ville encore aux mains de Kyïv dans le bassin du Donbass qui comprend les régions de Donetsk et de Lougansk.

La prise par Moscou de cette ville portuaire de quelque 450 000 habitants, située au bord de la mer d’Azov, serait un important tournant dans l’invasion de l’Ukraine.

Elle permettrait de faire la jonction entre les forces russes venues de la Crimée annexée, qui ont déjà pris les ports de Berdiansk et Kherson, et les troupes séparatistes et russes dans le Donbass.

Reprise des pourparlers

La quatrième session de négociations pour tenter de trouver une issue à la crise a repris mardi après une pause la veille, a annoncé un haut responsable ukrainien, insistant sur la demande de cessez-le-feu formulée par Kyïv.

Le Kremlin a estimé prématuré tout «pronostic» sur les négociations avec Kyïv, après qu’un conseiller de la présidence ukrainienne a jugé possible un accord de paix d’ici mai.

Dans la nuit de lundi à mardi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a estimé dans une vidéo que les Russes avaient « déjà commencé à comprendre qu’ils ne parviendront à rien par la guerre ».

Des dirigeants européens à Kyïv

Les premiers ministres polonais, tchèque et slovène doivent se rendre mardi à Kyïv, en qualité de représentants du Conseil européen, pour affirmer «le soutien sans équivoque» de l’Union européenne à l’Ukraine, a annoncé le gouvernement polonais.

Des milliers de Syriens recrutés par la Russie

La Russie a établi des listes de 40 000 combattants de l’armée syrienne et de milices alliées, prêts à être déployés en Ukraine, a affirmé mardi l’Observatoire syrien des droits de l’Homme.

Selon l’OSDH, des officiers russes, en coordination avec l’armée syrienne et des milices alliées, ont ouvert des bureaux d’enrôlement dans les zones tenues par le régime de Damas.