Ms. Marvel: une première bande-annonce et une date de sortie sur Disney+

Partager







Les séries Marvel continuent de s’accumuler sur Disney+. Après Moon Knight, qui paraîtra sur le service plus tard ce mois-ci, c’est au tour de Ms. Marvel de se dévoiler avec une première bande-annonce. La série sera ensuite lancée le 8 juin prochain.à

• À lire aussi: Daniel Radcliffe défie Marvel de lui confier le rôle de Wolverine

• À lire aussi: Disney+: voici les films et séries qui arrivent en mars 2022

Dans l’extrait diffusé ce mardi, on découvre Kamala Khan, alias Ms. Marvel, une adolescente pakistano-américaine fan de bande dessinée, qui reçoit des super-pouvoirs en portant ce qui semble être un bracelet magique.

L’aperçu d’un peu moins de deux minutes permet par ailleurs d’assez bien cerner le ton de la série, qui paraît s’adresser à un public plus jeune avec une aventure dans laquelle les ados risquent de se retrouver. En ce sens, Ms. Marvel laissera visiblement beaucoup de place à la vie de Kamala à l’école et à ses relations avec sa famille et ses amis.

La série mettra en vedette Iman Vellani, jusqu’alors inconnue, dans le rôle de la jeune héroïne, alors que la série sera menée par Bisha K. Ali, qui a travaillé entre autres par le passé sur Loki et Sex Education.

Notons que Kamala Khan doit également apparaître dans le film The Marvels, dont la sortie est prévue en 2023.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s