[VIDÉO] Le discours aux Communes du président ukrainien Volodymyr Zelensky en 11 citations

«Nous voulons vivre. Nous voulons gagner et être victorieux»: le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a demandé mardi au Canada d’en faire plus pour soutenir son pays pour lutter contre la Russie. Voici 11 citations à retenir de son discours devant la Chambre des communes.

Sur les bombardements en Ukraine

«Des villes sont assiégées, encerclées. Imaginez le bombardement de quartiers résidentiels, d’écoles. Imaginez que vous recevez des statistiques sur le nombre de victimes, dont des enfants, des femmes. Imaginez la tour du CN être frappée par des bombes russes. Je ne souhaite ça à personne, mais c’est la réalité dans laquelle nous vivons.»

«Imaginez des installations canadiennes bombardées, pilonnées comme les nôtres. Imaginez les victimes des familles qui sont décédées. Chaque nuit est une nuit horrible.»

«Les Russes ont déjà tué 97 enfants [en bombardant] des écoles, des hôpitaux, des habitations. Nous ne demandons pas grand-chose. Nous demandons un soutien réel, qui nous aidera à l’emporter.»

Sur la zone d'exclusion aérienne qu'il réclame

«Il faut que nos amis [de l’OTAN] répondent à l’action. Je sais que vous êtes conscients de notre réalité. Le Canada a toujours été inébranlable dans son soutien face à L’Ukraine. Vous avez offert votre assistance, votre aide. Très tôt, vous avez fourni en aide humanitaire et militaire. Vous avez imposé des sanctions sévères, mais ça n’a pas permis d’arrêter la guerre.»

«Je sais que vous soutenez l’Ukraine, mais j’aimerais que vous compreniez et que vous ressentiez ce que nous vivons au quotidien. [...] Nous demandons de créer une zone d’exclusion aérienne. Combien d’attaques devront survenir avant de prendre des mesures concrètes?»

«Nous remercions tous les amis de l’Ukraine et de la vérité. Il faut bien comprendre à quel point il est important de fermer notre zone aérienne. [...] On ne demande pas grand-chose, on demande du soutien.»

«Notre pays a toujours été pacifique et le voilà pilonné. Ce que je souhaite dire, c’est qu’il faut faire davantage pour stopper la Russie. Il faut protéger l’Europe de Poutine.»

Aux Canadiens

«Vous savez que c’est une guerre pour nous soumettre [...]. Nous voulons vivre. Nous voulons gagner et être victorieux.»

«C’est une guerre contre les Ukrainiens que nous observons. C’est une tentative de destruction de tout ce que nous avons construit. C’est une atteinte à notre avenir.»

À la diaspora ukrainienne au Canada: «Nous avons besoin de votre soutien concret. Nous espérons qu’avec vos efforts, vous pourrez contribuer à l’histoire ukrainienne. C’est l’histoire de l’Ukraine qui s’écrit. Nous souhaitons vivre en paix.»

«Je suis sûr qu’ensemble nous pourrons vaincre... Merci aux Canadiens. Gloire à l’Ukraine!»