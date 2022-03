10 jeux auxquels jouer quand on est déprimé

Partager







Vous vous sentez un peu déprimé? On ne dit pas que les jeux vidéo peuvent régler ça, mais ceux-ci pourront peut-être vous aider à décrocher un peu durant quelques heures.

On a choisi 10 jeux full heureux qui, on l'espère, vous aideront à retrouver le sourire, ne serait-ce que pour un moment.

1. Untitled Goose Game

Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Mac

Dans le très charmant et rigolo Untitled Goose Game, le joueur incarne une oie qui doit réaliser des tâches et résoudre des puzzles autour d’un village. Son but principal? Faire suer le peuple! C’est drôle comme tout.

2. Wattam

PS4, PC

Pensé par le créateur des jeux Katamari, Wattam vous propose tout simplement de jouer avec son environnement coloré et éclaté. Transformez-vous en fruit, riez et rassemblez tous les personnages. C’est un vrai terrain de jeu!

3. Bugsnax

PS4, PS5, PC, Mac

Dans Bugsnax, vous devez attraper d’adorables créatures mi-insectes mi-bouffe pour que les villageois puissent manger. Mais ce n’est pas tout: vous allez devoir aussi découvrir les mystères de l’île Snaktooth et pourrez résoudre des quêtes secondaires.

4. Super Mario Odyssey

Nintendo Switch

Si vous avez une Nintendo Switch, vous avez probablement déjà joué à Super Mario Odyssey. On vous suggère quand même de le revisiter si vous vous sentez un peu down, toutefois. Son univers coloré et joyeux fait tellement de bien, et ses mécaniques sont si plaisantes que vous risquez d’avoir bien du plaisir, même si ce n’est pas la première fois que vous explorez ce magnifique monde.

5. Sackboy: A Big Adventure

PS4, PS5

Ce spin-off de LittleBigPlanet a tout pour vous faire sourire: une musique de feu, des personnages adorables et du platforming solide. Même dans les moments plus difficiles, le jeu demeure joyeux!

6. Les jeux LEGO

PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Nintendo Switch

Il y a plein de jeux vidéo LEGO! Vous n’avez qu’à choisir la franchise qui vous plaît et le tour est joué. On aime particulièrement les jeux LEGO Star Wars, qui sont drôles, colorés et quand même fidèles aux films. Et ça tombe bien, la collection Skywalker Saga sort bientôt!

7. Flower

PS3, PS4, PC, iOS

Flower, c’est un jeu pas comme les autres. Vous prenez les commandes du vent en vous déplaçant doucement vers de riches environnements. Un peu comme le jeu Journey, c’est un titre plutôt contemplatif, où votre propre interprétation vous guidera.

8. Animal Crossing: New Horizons

Nintendo Switch

Il peut être difficile de retourner visiter votre île si celle-ci a été construite dès la sortie du jeu. Alors, pourquoi ne pas recommencer à zéro avec une nouvelle île et de nouveaux villageois? Vous allez tout perdre, certes, mais c’est l’occasion parfaite de redécouvrir la magie d’Animal Crossing.

9. Katamari Damacy REROLL

PS4, Xbox One, Stadia, PC, Nintendo Switch

Coloré, éclaté et un peu fou, Katamari Damacy REROLL vous transportera certainement vers un autre monde durant quelques heures. Si la bande-annonce n’est pas assez amusante, rien ne vous convaincra.

10. Sonic Mania

PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Replongez dans les niveaux classiques de Sonic avec Sonic Mania. Tout est là: les personnages, la musique, les couleurs et les mécaniques amusantes. C’est un jeu hypnotisant qui risque de vous aider à décrocher un peu.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s