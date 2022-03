9 stars qui ont dû recommencer au bas de l'échelle

Partager







Croyez-le ou non, ces stars ont déjà été au top à Hollywood! Mais qu’est-ce qui a bien pu leur arriver pour qu’on les renvoie — parfois du jour au lendemain — au bas de l’échelle?

Taylor Lautner

Photo : Getty Images

Le comédien, qui vient de célébrer son 30e anniversaire, a connu les plus belles années de sa carrière il y a 10 ans, en interprétant Jacob dans la saga Twilight. Or, contrairement à Robert Pattinson et Kristen Stewart, Taylor n’a pas décroché de rôles majeurs depuis. Selon le magazine Star, ce n’est pas son talent, mais son paternel qui est à blâmer pour son échec professionnel. Eh oui! Quand son équipe des relations de presse a mis fin à son contrat, en 2011, après seulement trois mois, la rumeur voulait que son père ne soit pas la personne la plus facile avec qui négocier.

Josh Hartnett

Photo : Avalon Dans Pearl Harbor.

Après avoir tenu la vedette dans les mégasuccès Pearl Harbor et Black Hawk Down au tournant des années 2000, Hartnett a été considéré comme l’acteur le plus prometteur de sa génération. Au début de la vingtaine, il a aussi été élu la vedette la plus sexy par divers magazines. Bref, il était au sommet... mais ça ne l’intéressait pas du tout! Il a donc quitté Hollywood et les blockbusters pour retourner dans son Minnesota natal et jouer dans des petits films indépendants. «Je sais ce qu’est la gloire. Je l’ai vécue pendant plusieurs années et c’était inconfortable. Je crois que de chercher à rester au sommet mène tout droit vers le malheur», a affirmé Josh, aujourd’hui âgé de 43 ans, au journal Evening Chronicle. Après des années sans faire de blockbusters, nous pourrons le voir à nouveau cette année sur grand écran dans Operation Fortune: Ruse de guerre.

Hilary Swank

Photo : Shutterstock Elle avait gagné le Golden Globe de la meilleure actrice en 2005 pour Million Dollar Baby.

Elle a atteint une renommée internationale grâce à ses performances renversantes de garçon transgenre dans Boys Don’t Cry, en 1999, et de boxeuse dans Million Dollar Baby, en 2004. Après deux Oscars de la meilleure actrice et une place dans la sélecte liste des 100 personnes les plus influentes du monde du magazine Time, Hilary a rapidement dégringolé la pente. Son rôle-titre dans le biopic Amelia, en 2009, a fait très mal à son CV, mais c’est le gros chèque empoché deux ans plus tard pour avoir participé à l’anniversaire du président tchétchène Ramzan Kadyrov — accusé des pires horreurs dans son pays — qui a détruit son image publique.

Jim Caviezel

Photo : Getty Images Pauvre Jim! Il a dû accepter d’incarner Bacchus dans un défilé.

Son rôle de Jésus dans The Passion of the Christ, réalisé par Mel Gibson en 2004, lui a fait goûter à la gloire, en plus de renforcer ses croyances religieuses. Les années suivantes, il s’est mis à dos presque tous les membres de l’industrie, que ce soit en refusant de jouer dans des scènes de nudité ou de sexe, parce que c’est un «péché», ou en s’opposant publiquement à l’avortement et aux traitements avec des cellules souches embryonnaires. Ses convictions ont fini par freiner sa carrière et le principal intéressé est en paix avec ça. «Je préférerais être inconnu ici-bas et avoir mon nom dans le ciel», a dit celui qui a été baptisé «l’acteur-apôtre» par ses admirateurs chrétiens.

Charlie Sheen

Photo : Getty Images Dans Two and a Half Men avec Jon Cryer.

Surdoses, prostitution, violence conjugale, accusations de viol... On ne compte plus les scandales impliquant Charlie depuis les années 1990. Le bad boy a tout de même été la vedette de Two and a Half Men dans les années 2000, une des sitcoms les plus populaires des États-Unis. Il empochait alors 1,8 million de dollars par épisode, ce qui en faisait l’acteur le mieux payé de la télévision. Or, ses graves et trop nombreux dérapages personnels et professionnels ont mené à son congédiement en 2011. Sa carrière aurait pu retrouver un second souffle l’année suivante avec la sitcom Anger Management, mais celle-ci a vite été annulée à cause des faibles cotes d’écoute.

Mel Gibson

Photo : Getty Images

Il était l’acteur le mieux payé de Hollywood à la fin des années 1980. Puis, le monde entier n’avait d’yeux que pour lui lorsqu’il a reçu deux Oscars en 1996 pour Braveheart (celui du meilleur film et du meilleur réalisateur). Après, ç’a été la débandade! Arrêté en état d’ivresse en 2006, il a injurié un policier et tenu des propos antisémites. Il a ensuite présenté des excuses publiques à la communauté juive, mais 10 ans plus tard, le scandale lui collait toujours à la peau. «C’est vraiment injuste qu’un seul incident, qui s’est passé à l’arrière d’une voiture de police avec huit téquilas dans le sang, ait fini par dicter l’ensemble de mon travail, de ma carrière, de mes croyances et de ma vie», a-t-il raconté au balado Playback du magazine Variety.

Katherine Heigl

Photo : Gracieuseté Dans Knocked Up.

L’actrice de 43 ans n’a qu’elle-même à blâmer pour sa carrière qui a subitement piqué du nez. Le succès lui montant à la tête, la reine des comédies romantiques s’est mise à jouer les divas sur les plateaux de tournage, ce qui lui a valu la réputation d’être une actrice difficile dans le milieu. Elle s’est de plus permis de qualifier Knocked Up d’«un peu sexiste», blessant au passage sa covedette, Seth Rogen, et le réalisateur du film, Judd Apatow. Puis, ce qui a planté le dernier clou dans le cercueil en fait de notoriété, c’est lorsqu’elle a refusé de soumettre son nom aux Emmy Awards en 2008 parce que les scénaristes de Grey’s Anatomy n’avaient pas mis son personnage assez en valeur. «J’aurais pu gérer ça [son départ de la série] avec plus d’élégance», a-t-elle admis plus tard, mais le mal était fait.

Tara Reid

Photo : Getty Images Les chirurgies esthétiques ne lui ont pas réussi.

Les films pour ados American Pie 1 et 2 lui ont fait connaître la gloire au tournant des années 2000. Malheureusement, Tara a très mal composé avec la célébrité. Une série de scandales a gravement entaché sa crédibilité, entre autres lors de nombreuses sorties en état d’ébriété avec Paris Hilton et Lindsay Lohan. Par la suite, la pauvre n’a plus jamais reçu de propositions pour des rôles importants! Plusieurs téléfilms, téléréalités et chirurgies ratées plus tard, elle a fait parler d’elle (un peu) grâce aux cinq volets de la saga Sharknado. Pas de quoi se vanter.

Tobey Maguire

Photo : Getty Images Spider-Man en avait fait une vedette.

Le succès ne tient parfois qu’à un fil, et l’ex-interprète de Spider-Man en sait quelque chose. Tobey et son bon ami Leonardo DiCaprio ont fait la pluie et le beau temps à Hollywood pendant plusieurs années. Or, les mauvaises critiques de Spider-Man 3, jumelées à son obsession pour le poker, ont eu raison de son aura de prestige au tournant de 2010. Tobey a en effet été poursuivi pour avoir gagné des centaines de milliers de dollars dans des parties de cartes illégales. Sa croupière de l’époque, Molly Bloom, a de son côté dévoilé qu’il lui avait déjà demandé de grogner comme un phoque contre un jeton de 1000 $. Il n’en fallait pas plus pour que les studios s’en tiennent loin par la suite!

Trois étoiles qui ont beaucoup pâli

Ellen DeGeneres

Photo : Getty Images

Elle a été l’une des animatrices de talk-show les plus populaires et les plus influentes aux États-Unis pendant presque 20 ans. Or, à l’été 2020, d’anciens employés du Ellen DeGeneres Show l’ont accusée de harcèlement, d’avoir eu des comportements inappropriés et d’avoir instauré un environnement de travail toxique. Même si elle s’est excusée à l’ouverture de la 18e saison, ses cotes d’écoute ont chuté de plus de 40 %. Ellen a annoncé qu’elle mettra fin à son talk-show cette année, afin de «relever de nouveaux défis professionnels»... ou pas.

Chrissy Teigen

Photo : ImageCollect

Les réseaux sociaux peuvent vous rendre célèbre en moins de deux... et détruire votre réputation aussi vite. L’ex-mannequin l’a appris à ses dépens, elle qui a étalé sans pudeur sa «vie parfaite» sur Instagram devant ses 37 millions d’abonnés pendant des années... en fait, jusqu’à ce que plusieurs personnalités publiques dévoilent, le printemps dernier, qu’elles avaient été victimes de cyberintimidation de sa part. Chrissy garde un profil bas depuis, faisant approuver chacune de ses publications par son équipe. «Elle essaie de remonter la pente, mais personne ne semble prêt à oublier ses écarts de conduite et à les lui pardonner», a déclaré un informateur du magazine Star.

Johnny Depp

Photo : Getty Images

S’il y a une chose que l’interprète de Jack Sparrow doit amèrement regretter, c’est d’avoir épousé Amber Heard. Lors de leur séparation, celle-ci a accusé l’acteur de 58 ans de violence physique et verbale — en plus de dénoncer ses problèmes de consommation de drogues et d’alcool. Il a tout nié en bloc, mais ces allégations ont freiné sa carrière, notamment quand Warner Bros. lui a demandé de se retirer de la franchise Fantastic Beasts. «Plus personne ne veut le toucher avec une perche de 10 pieds! a raconté une source du magazine Star. Plusieurs de ses amis acteurs lui ont même tourné le dos.»



