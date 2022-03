La page Instagram de Britney Spears n'est plus active et tout le monde capote

Partager







Si regarder les publications Instagram de Britney Spears était votre petit plaisir coupable, on a une bien mauvaise nouvelle pour vous. Son compte n’est plus accessible... et on capote autant que vous!

Dans les derniers temps, la pop star nous avait habitués à deux types de contenus: elle posait nue (avec des étoiles sur les seins) ou elle envoyait promener sa soeur.

Ces publications appartiennent toutefois au passé, puisqu'il est maintenant impossible d'accéder au compte Instagram de la pop star. Au lieu de ses séances photo osées, vous tomberez sur un message d'erreur.

La page Instagram QC Scoop a annoncé la nouvelle, suscitant l'indignation.

On n'en sait pas plus de détails sur ce départ précipité pour le moment, mais on reste à l'affut!

