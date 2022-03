Le nom «Jim Wilson» est un code secret pour désigner un passager bien spécial dans un avion d’American Airlines

Partager







Si vous entendez les agents de bord parler de Jim Wilson, vous êtes en étrange compagnie sur votre vol.



Avec la pandémie de COVID-19 qui tire à sa fin (du moins, on l’espère...), les gens vont retourner à leurs bonnes vieilles habitudes touristiques.

Ils vont aller à des places en avion.



Que ce vous soyez en direction de la République dominicaine, de l’Italie, de l’Irlande ou de la Corée du Sud, si vous entendez parler d’un certain Jim Wilson qui voyage sur le même vol American Airlines que vous, prenez quelques instants pour vous recueillir.

Parce que Jim Wilson est mort.

Accessoirement, Jim Wilson ne s’appelle pas Jim Wilson. Il ou elle a un nom bien à lui ou elle, mais puisque le personnel à bord de l’aéronef ne veut pas toujours y référer sous le nom de «le mort», ils l’appellent tout simplement Jim Wilson.

Selon The Independent, environ 50 000 personnes décédées voyagent annuellement dans les cieux après avoir passé l’arme à gauche.

La plupart du temps, elles sont déplacées à la demande de la famille pour que leur service funéraire se déroule là où elles le souhaitent.



Le nom de code Jim Wilson peut alors être utilisé pour parler de la dépouille sans attirer l’attention des autres voyageurs.

On désigne les cadavres volant sous cette appellation à cause du nom des boîtes dans lesquelles sont insérées les cercueils des personnes mortes: des «Jim Wilson trays».



On peut parfois aussi y faire référence sous le nom de HR, pour «Human Remains» (restes humains).



Bon, bien, on va se coucher moins niaiseux ce soir!



On vous souhaite de ne pas vous appeler Jim Wilson et de devoir prendre un vol American Airlines bientôt.

