Mike Myers est de retour avec The Pentaverate sur Netflix

Netflix dévoilait mercredi un avant-goût de The Pentaverate, série originale de six épisodes mettant en vedette le comédien et acteur canadien Mike Myers dans le rôle de pas un, mais huit personnages.

La bande-annonce de la série humoristique, narrée par le brillant Jeremy Irons, donne un aperçu des aventures rocambolesques qui attendent Ken Scarborough, un journaliste canadien qui tente de sauver son emploi en exposant la société secrète de Pentaverate.

Mike Myers partagera l’écran avec Jennifer Saunders, Ken Jeong, Keegan-Michael Key, Debi Mazar, Richard McCabe et Lydia West.

Selon Deadline, Netflix aurait déjà dévoilé l’identité des nombreux personnages que Myers interprètera. Un petit survol de cette liste (et le visionnement de la bande-annonce) nous laisse croire que la série risque fort probablement de tourner au chaos.

Ken Scarborough: un journaliste canadien de la vieille école qui entreprend d'exposer le Pentaverate et de regagner son emploi;

un journaliste canadien de la vieille école qui entreprend d'exposer le Pentaverate et de regagner son emploi; Anthony Lansdowne: un complotiste de la Nouvelle-Angleterre, déterminé à exposer le Pentaverate;

un complotiste de la Nouvelle-Angleterre, déterminé à exposer le Pentaverate; Rex Smith: animateur de radio d'extrême droite et complotiste très en vue;

animateur de radio d'extrême droite et complotiste très en vue; Lord Lordington: le membre le plus ancien et le plus haut placé du Pentaverate;

le membre le plus ancien et le plus haut placé du Pentaverate; Bruce Baldwin: ancien magnat des médias;

ancien magnat des médias; Mishu Ivanov: ancien oligarque russe;

ancien oligarque russe; Shep Gordon: ancien directeur du Rock-N-Roll;

ancien directeur du Rock-N-Roll; Jason Eccleston: Un génie de la technologie qui a inventé le super ordinateur du Pentaverate, «MENTOR».

La sortie de la série humoristique de six épisodes The Pentaverate est prévue le 5 mai prochain sur Netflix.

Voici l'affiche officielle de la série:

