Starfield: de nouveaux détails sur la création de personnages, les factions et les mécaniques de persuasion

Partager







Todd Howard et sa bande continuent de révéler morceau par morceau Starfield, moins d’un an avant sa sortie en novembre prochain.

• À lire aussi: Pour une raison obscure, Horacio Arruda est dans... une vidéo de Starfield?

• À lire aussi: Comment choisir un téléviseur pour votre nouvelle console PS5 ou Xbox Series X/S

Certes, le gameplay du RPG spatial demeure enveloppé d'une aura de mystère, mais Bethesda fait tout de même monter l’anticipation pour son nouveau titre en diffusant ici et là de nouveaux détails sur ses mécaniques.

Capture d'écran YouTube

Mardi, le studio a partagé une deuxième vidéo de sa série Into the Starfield, présentant une discussion d’un peu plus de cinq minutes entre le directeur de jeu Todd Howard, le directeur du design Emil Pagliarulo, le concepteur en chef de quête Will Shen et l’artiste en chef Istvan Pely.

La capsule permet de jeter un coup d'œil sur une dizaine de nouveaux croquis du monde de Starfield, mais surtout d’entendre les concepteurs révéler de petites bribes d'information sur les différents systèmes de leur prochaine superproduction.

Capture d'écran YouTube

Si vous n’avez pas le temps de regarder la vidéo, voici, en vrac, quelques aspects intéressants qu’on y découvre:

Starfield va remettre au goût du jour le système de persuasion d’Elder Scrolls IV: Oblivion dans ses mécaniques de dialogue avec les personnages non jouables. «C’est comme si vous aviez une conversation ou si vous essayiez réellement de persuader quelqu’un de quelque chose», précise Todd Howard.

Bethesda a levé le voile sur le premier compagnon qui pourra vous épauler lors de votre aventure dans Starfield: un robot du nom de Vasco. Aussi, on pourra notamment développer, au fil du temps, des liens avec les personnages qui nous accompagnent.

Capture d'écran YouTube

On pourra rejoindre différentes factions lors de notre périple... incluant celle des vilains, qui se veut un groupe de pirates de l’espace.

Le module de création de personnages fera écho aux «RPG hardcore plus vieux», notamment en proposant de choisir les origines de son protagoniste et ses traits de personnalité.

Capture d'écran YouTube

Reste maintenant à avoir un aperçu plus tangible du gameplay de Starfield pour finalement découvrir à quel point le nouveau jeu de Bethesda est un «Skyrim de l’espace», comme l’avait affirmé jadis Todd Howard.

Capture d'écran YouTube

Starfield doit paraître le 11 novembre 2022 sur Xbox Series X/S et PC. Il sera d’ailleurs offert dès sa sortie sur la Xbox Game Pass.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s