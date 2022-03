Un cours sur Kanye West sera offert à l'Université Concordia l'automne prochain

Partager







Qui l'eût cru! Un professeur de l’Université Concordia a eu le feu vert pour offrir dès l’automne prochain un cours consacré à nul autre que... Kanye West (ou l'ex de Kim Kardashian).

• À lire aussi: Kanye West enlève et enterre Pete Davidson dans sa nouvelle vidéo

• À lire aussi: Kim Kadarshian et Kanye West sont officiellement divorcés

• À lire aussi: Pete Davidson répond à Kanye en direct du lit de Kim K

Kanye vs. Ye: Genius by Design. C’est le titre du cours que donnera cet automne Yassin Alsalman, un professeur et rappeur montréalais d’origine irakienne connu sous le nom de Narcy.

«Je veux apporter quelque chose de nouveau et de frais aux étudiants. L’occasion d’amener plus d’invités incroyables à l’Université et de discuter du monde à travers le prisme de l’un des artistes les plus influents de notre génération», écrit le professeur sur son compte Instagram.

Le professeur assure que le cours ne portera pas que sur l’artiste américain, mais aussi sur des thèmes comme la créativité, la responsabilité des artistes, la gloire ainsi que sur la santé mentale.

Kanye West n’est pas le premier artiste à qui Narcy consacre un cours. Depuis son arrivée à Concordia, il a donné des cours sur Lauryn Hill, A Tribe Called Quest (ATCQ) et Black Star.

Un maximum de 200 étudiants pourront s'inscrire au cours Kanye vs. Ye: Genius by Design.