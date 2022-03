Voyageurs doublement vaccinés: fini les tests de dépistage pour rentrer au pays dès le 1er avril

Partager







À compter du 1er avril, les voyageurs doublement vaccinés n’auront plus besoin d’obtenir un résultat négatif à un test de dépistage de la COVID-19 pour rentrer au pays.

C'est ce que devrait annoncer le gouvernement fédéral jeudi.

À l'heure actuelle, les voyageurs qui souhaitent revenir au pays doivent effectuer un test PCR 72 heures avant leur retour au pays, ou encore un test rapide la journée avant leur vol.

Les voyageurs non vaccinés doivent quant à eux se soumettre à un test à leur arrivée au pays et huit jours après leur retour, en plus de se soumettre à une quarantaine.

Tous les voyageurs peuvent aussi être sélectionnés au hasard à leur arrivée à l’aéroport pour faire un test de dépistage. Les voyageurs pleinement vaccinés qui doivent passer un test n'ont toutefois plus besoin de faire une quarantaine jusqu’à l’obtention du résultat.

On ne sait pas si le fédéral mettra fin au dépistage aléatoire.