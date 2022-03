6 crèmeries déjà ouvertes à Montréal et les environs où célébrer les températures chaudes du printemps

Partager







Il n’y a rien de mieux qu’un bon cornet de crème glacée en plein mois de mars pour donner un avant-goût à l'été.

Entre deux tempêtes de neige et des rafales de pluie, les jours chauds sont vus comme une bénédiction, et vaut mieux en profiter!

Voici 6 crèmeries où aller profiter des belles journées chaudes du printemps:

Crème glacée maison, gelato, sandwichs à la crème glacée... Tout du menu du Dalla Rose dans Saint-Henri met l’eau à la bouche. Des saveurs uniques sont lancées chaque semaine. À découvrir.

4609 rue Notre-Dame Ouest, Montréal

À Saint-Jean-Sur-Richelieu, Le Grand Verglas propose des gelatos, sorbets maison et une grande variété de crème glacée. Un tourbillon à la Cabane à sucre figure sur le menu et propose de la crème glacée mélangée à des pépites d’érable, des macarons à l’érable, du chocolat belge au caramel et un morceau de tarte au sucre de l’Érablière Meunier.

92, boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

Sur Rachel Est, le Frisquet a récemment lancé de nouvelles saveurs de crème glacée. Les sandwichs à la crème glacée décadents valent le détour. À deux pas du parc Lafontaine, vous pourrez profiter du soleil tout en appréciant leurs nombreux délices glacés.

970, rue Rachel Est, Montréal

Ouvert à l’année, le Chocolat Favoris possède de nombreuses adresses au Québec, et plusieurs options de délicieux chocolats à tremper.

Plusieurs adresses

Le BlueBoy a annoncé son ouverture officielle prévue pour le 24 mars. Plusieurs seront heureux de retrouver les cornets décadents de cette adresse chouchou du Plateau. Il n’y a rien de mieux pour célébrer le retour du soleil.

150, avenue du Mont-Royal E, Montréal

Plusieurs succursales de Dairy Queen sont déjà ouvertes pour la saison dont la populaire succursale de Dairy Queen au coin de Sainte-Catherine Est et Bennett dans Hochelaga-Maisonneuve.

4545 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

