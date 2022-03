Dans l'univers musical de Lisa Leblanc

Partager







Déjà quatre ans depuis que Lisa Leblanc foulait la scène la dernière fois.

Elle n’est toutefois pas demeurée inactive artistiquement et ses fans ont pu savourer son bingo pandémique menée de main de maître sur les réseaux sociaux par son alter ego Belinda.

Ce qui n’aurait pu être qu'un intermède covidien un brin expérimental s’est transformé en un album, Chiac Disco. Ce dernier opus lancé le 18 mars témoigne d’un virage vraiment groovy dans le répertoire de la chanteuse acadienne ainsi que d’un retour à des paroles en français. Plus particulièrement en chiac.

Si elle sillonne le Québec dès la mi-mars pour donner plusieurs concerts, Lisa Leblanc et son band seront de retour à Montréal au MTelus le 16 juin pour les Francos.

L’album groove tellement, as-tu composé en jammant avec ton band ou tu l’as composé toute seule?

Ça a été écrit avec mon band. Je voulais essayer de quoi de complètement différent. Depuis les 5 dernières années, j'ai écouté beaucoup de disco, de soul, de James Brown, d’afrobeat. C'était toutes des affaires que je savais pas vraiment comment incorporer.

Mais d'avoir des gars qui jamment avec moi et qu'on compose tout ça ensemble, c'était vraiment le fun. J'adore les gars avec qui j'ai écrit cet album-là : Nico Roy, puis Léandre Bourgeois des Hôtesses d’Hilaire. Ils sont très psych-rock, super fans des années 70 musicalement. Je suis aussi allé chercher Ben, mon chum, qui est bassiste et qui adore ces sonorités.

C'est des tounes qui vont bien vivre sur scène, tu devais être contente de la réouverture des salles?

J'ai tellement hâte! Je me peux pus là! (Rires) Notre dernier show était à la fin 2018. En 2019, j'ai pris une sabbatique. Quand on écrivait l'album on se disait «Oh my god! Ça va être le fun live!»

Comment t'es venue l’idée de faire du disco?

C'est parti de Bélinda, mon alter ego de Bingo pendant les deux dernières années. Belinda est née à travers le bingo avec Johanne. Mon chum étant Johanne, la caissière à la caisse populaire le jour qui lit l'avenir dans les toasts le soir. Avec ces personnages-là, on a commencé le bingo pendant la pandémie. On a juste fait ça pour nos chums.

On a commencé à composer la musique de background entre les rondes de bingo. À force d'en faire, j'avais 8 tounes. C’est là qu’est venue l'idée de faire l'album disco.

Quels seraient tes albums disco incontournables?

J’ai beaucoup écouté 24 hours in a disco de Kiki Gyan. C’est de l’Afro-disco fucking bon. Sinon l'album Knights in White satin de Giorgio Moroder. Quand j'ai entendu ça, je me disais «Oh my god! Je veux faire ça!» Un autre que j'ai écouté : African Funk experimental de Pasteur Lappé.

Tu reviens avec des chansons en français. Est-ce que ça a été difficile de marier ça avec le groove disco?

Au contraire! J’ai vraiment trippé à faire ça. L’album s’appelle Chiac Disco. J’ai assumé le fait que j'écrivais en français et plus particulièrement en chiac. Il y a des sonorités dans le chiac qui groovent vraiment bien. C’est cool d’utiliser ça sur un funk. C'est comme ça que je parle. Ça sortait naturellement. J’improvisais beaucoup des paroles comme avec les jams.

Est-ce que tu as fait écouter des trucs précis à tes musiciens pour leur faire comprendre ce que tu voulais comme son?

Beaucoup! J’aime faire des playlists pour chaque instrument. Ça a l'air un peu intense mon affaire mais ça a été utile quand on faisait les orchestrations ou les parties de brass. Ça donnait des directions pour tout le monde. Ça aide à faire comprendre ce que tu veux.

Quelle tounes revenaient dans tes playlists?

Pour les orchestrations, une de mes grandes influences, c’est Lee Hazelwood. J’ai envoyé Your Sweet Love comme référence à Antoine Gratton qui fait les arrangements de cordes en disant que ce que je voulais comme effet. Une autre grosse inspiration : She’s Got the Devil in Her Eyes d’Amanda Lear. Les arrangements sont parfaits.

Est-ce que tu pourrais explorer un autre genre musical à fond comme ça pour un prochain album?

Ça se pourrait. Je suis plus surpris de rien. Après avoir été Belinda et fait un album disco, tout est possible. (Rires)

D’ailleurs, t’as déjà repris Ace of Spaces de Motörhead...

Ben oui! Pour moi, le rock and roll, ça va tout le temps rester. J'ai grandi avec ça. Il y a de quoi dans le rock, dans le rawness, dans l’énergie brute, que je vais tout le temps adorer. Je vais tout le temps revenir à du Motörhead, aux vieux albums de Metallica. Ça a tellement été une partie de mon adolescence que ça va jamais sortir.

La chanson Me semble que c'est facile qui se trouve à la fin de l’album, est-ce que c'est un clin d'œil aux slows de fin de soirée?

Oui! J'aimais ça finir l'album avec cette note-là. C'est juste quelque chose qui est plus intime. Je trouvais ça le fun qu’un album très in your face, disco-funk, finisse avec ça.

Ton slow préféré, c'est quoi?

Don’t Talk (Put Your Head On My Shoulder) des Beach Boys. C’est un peu un weird slow mais cette toune là est magnifique.

Te rappelles-tu du premier slow sur lequel tu as dansé?

Ça doit être (Everything I Do) I Do It for You... (Rires)

Tes prochaines semaines sont surtout consacrées à la tournée?

Oui. Comme on lance l’album cette semaine, j’ai la tête là-dedans en ce moment. Après ça, la tournée commence le 24 mars à Saint Eustache.

SI vous voulez connaîtres la date de ses prochains spectales, consultez le site de Lisa Leblanc.

