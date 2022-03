Elden Ring: l'énorme mise à jour 1.03 ajoute des quêtes et améliore la jouabilité

Partager







FromSoftware déploie une mise à jour importante d'Elden Ring sur toutes les plateformes qui risque d'améliorer et de changer la façon de jouer au jeu.

Ça serait mentir de dire que la lecture des notes de la mise à jour 1.03 n'a pas provoqué de fortes émotions, puisque les changements sont nombreux et importants!

D’abord, de nouvelles « phases de quête » ont été ajoutées aux NPC Diallos, Nepheli Loux, Kenneth Haight et Gatekeeper Gostoc. Il y a déjà tellement à faire dans le jeu, FromSoftware a décidé d’en ajouter plus.

La carte dans Elden Ring a aussi eu droit à des ajouts qui amélioreront la jouabilité. Il sera maintenant possible d’ajouter une icône pour identifier l’emplacement d’un NPC, avec son nom.

Bien sûr, qui dit mise à jour dit aussi modifications de certaines armes et magies dans le jeu. Parmi celles-ci, le fameux Ash of War: Hoarfrost Stomp, utilisé par le speedrunner Distortion2 notamment, a vu son dommage diminué et son temps d’incantation augmenté. Ça risque donc de changer les stratégies de speedrun dans le futur.

Enfin, des performances dignes du jeu !

Toutefois, le plus gros changement reste l’amélioration des performances du jeu. Selon les notes de la mise à jour, FromSoftware aurait réparé les problèmes qui empêchaient le jeu de rouler correctement dans certaines conditions.

On a testé le jeu de notre côté sur un PC muni d'une GTX 1070, avec la qualité des graphismes au maximum et on n’a rencontré aucun problème de performance où le jeu gèle complètement pendant quelques secondes. Il y a eu des petites baisses de FPS, mais rien de dramatique comme avant.

La mise à jour 1.03 d'Elden Ring est maintenant disponible sur toutes les plateformes. Pour connaître l’ensemble de ce qu’elle contient, on vous invite à consulter les notes de mise à jour sur le site de Bandai Namco.

