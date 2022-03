Partager







Pete Davidson a le prénom de Kim Kardashian «marqué au fer rouge» sur sa poitrine.

Cette semaine, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la star de Saturday Night Live avait choisi de se faire tatouer le mot «KIM» sur son torse, après que l'ex-mari de la star de télé-réalité, Kanye West, a divulgué une image de lui torse nu sur Instagram.

• À lire aussi: Pete Davidson ira dans l'espace avec Blue Origin

Lors d'une apparition dans The Ellen DeGeneres Show mercredi, la star de la télé-réalité a confirmé que son petit-ami l'avait bel et bien dans la peau.

«(Ce) n'est pas un tatouage, c'est en fait un marquage (branding), a-t-elle déclaré en faisant un geste d'estampage. Parce qu'il voulait faire quelque chose de vraiment différent. Il a dit: "Je ne veux pas pouvoir m'en débarrasser ou le couvrir, et je voulais juste qu'il soit là comme une cicatrice sur moi."»

De plus, elle a révélé que l'humoriste de 28 ans avait plusieurs autres tatouages qui lui étaient dédiés.

«Il a quelques tatouages, quelques-uns qui sont mignons», a révélé la star de 41 ans, indiquant que l'acteur en avait au moins trois nouveaux.

• À lire aussi: Pete Davidson ira dans l'espace avec Blue Origin

«Mon préféré... dit: "Ma copine est avocate."»

Kim Kardashian, qui a retrouvé officiellement son statut de célibataire dans le cadre de sa procédure de divorce de Kanye au début du mois, a commencé à sortir avec Pete Davidson en novembre dernier.

Et pendant la conversation, la magnat de la beauté a indiqué qu'elle était plus heureuse que jamais.

«Je pense que dans la vie, comme pour tout, j'encourage mes amis et les gens que j'aime à être heureux, a-t-elle poursuivi. Et je me suis lancée. J'étais genre: "Tu sais quoi, je suis dans la quarantaine, genre, mer*e, vas-y. Trouve ton bonheur." Je me suis lancée et j'ai pris mon temps... Je l'ai trouvé et c'est tellement bon. Je veux m'y accrocher pour toujours.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s