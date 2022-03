Vous partagez un compte Nextflix avec vos amis? Vous pourriez bientôt payer

Partager







Que celui qui n’a jamais partagé son compte Netflix jette la première pierre! Le géant américain du streaming mènera des tests dans trois pays d’Amérique latine pour faire payer les belligérants qui osent partager leur mot de passe en dehors de leur foyer.

En plus de leur abonnement mensuel, les abonnés du Chili, du Costa Rica et du Pérou devront bientôt payer un extra pour permettre à d'autres personnes d'accéder à leur compte. Les usagers de ces trois pays devront respectivement débourser 3,75$, 3,80$ et 2,70$ pour ajouter jusqu’à deux comptes supplémentaires à leur profil.

«Nous avons toujours rendu facile aux gens qui vivent ensemble le partage de leurs comptes Netflix avec des fonctionnalités comme les profils séparés et les visionnements simultanés pour nos abonnements standard et premium», a indiqué dans un communiqué Chengyi Long, directrice de l’innovation produits de l’entreprise.

Ces fonctionnalités ont toutefois «créé une forme de confusion pour savoir quand et comment Netflix pouvait être partagé», ajoute-t-elle, précisant que le partage de comptes entre plusieurs foyers nuit aux capacités de l’entreprise californienne à «investir dans des séries et des films de qualité».

L’an dernier, d'ailleurs, Netflix avait tenté de serrer la vis en envoyant à certains clients un message d’avertissement pour vérifier que l’utilisateur habitait bien au même endroit que le propriétaire du compte.

Pas d’impact au Canada... pour l’instant

Bien que la mesure ne soit pas encore implantée au Canada, elle pourrait l’être dans un futur rapproché.

Avec les abonnements mensuels qui ont déjà augmenté en début d’année au pays de l’érable, la facture serait encore plus salée.

En raison de l’inflation et de la forte concurrence, notamment de la part de Dysney+, Netflix Canada a fait passer l’abonnement standard à deux écrans de 14,99$ à 16,49$ et le plan premium de 18,99$ à 20,99$. Le plan de base est resté inchangé à 9,99$.

Les tarifs proposés par Netflix sont généralement plus élevés que ceux de ses rivaux, mais, contrairement à la plupart d’entre eux, la plateforme ne diffuse aucune publicité.

– Avec les informations de l'AFP