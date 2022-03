Alicia Moffet se confie sur sa rupture et sa nouvelle relation

Partager







En entrevue avec le magazine 7 Jours, Alicia Moffet s’est vidé le cœur. La chanteuse a tout dévoilé à propos de sa rupture médiatisée d'avec Alex Mentink, mais aussi sur sa relation naissante avec Frédérick Robichaud, d'OD dans l’Ouest.

Alicia préfère rester discrète face à sa situation amoureuse pour le moment, mais, étant présente sur les réseaux sociaux, elle est toujours transparente avec des abonnés au sujet de ce qu'elle vit.

Lorsque le magazine 7 Jours lui a demandé qui, dans le couple qu'elle formait avec le père de sa fille Billie Lou, avait décidé de se séparer, la jeune femme a avoué que c’était elle.

«Après presque quatre ans, ça n’allait plus entre nous. Ça a été une décision difficile à prendre. Mais c’était mon choix», a-t-elle confié.

Alicia a avoué qu’elle vivait cette séparation comme un deuil, mais qu’elle préférait offrir à sa fille une vision positive de l’amour.

«J’aime mieux que ma fille grandisse dans un environnement dans lequel ses parents ont choisi d’être heureux séparément que dans une ambiance lourde et négative. [...] J’en ai voulu longtemps à mes parents de s’être séparés; maintenant, je les comprends tellement.»

À seulement 23 ans, c’est beaucoup pour la jeune maman qui vit en même temps une séparation, la perte de sa maison «de rêve» et le deuil récent de sa grand-mère, Denise.

Lorsque le magazine lui a demandé si elle vivait réellement une nouvelle histoire d’amour avec Frédérick, voici ce qu'Alicia avait à dire:

«Je peux dire que oui, on se voit et ça va bien. Ça me fait du bien, c’est vraiment une bonne personne. Ce n’est que du positif pour l’instant.»

Elle a toutefois voulu préciser que «rien n’est encore confirmé».

De plus, son nouvel EP, Intertwine, sera offert sur toutes les plateformes d’écoute dès le 25 mars et Alicia sera en spectacle le 30 juin au MTelus dans le cadre du Festival de Jazz de Montréal.

