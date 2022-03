Comment écrire un bon poème érotique? Voici quelques conseils pour débutants

Partager







En cette journée mondiale de la poésie, pourquoi ne pas apprendre à écrire de bons mots doux? Une poète au compte Instagram populaire et inspirant nous donne quelques conseils.

La poésie érotique fédère plusieurs amateurs sur les réseaux sociaux. L’artiste derrière le compte Instagram @cendrecendrecendre fait partie de cette nouvelle génération de créateurs qui s’amusent à mettre en scène le désir; à le nommer, l’illustrer et le déconstruire à coups de jolis vers. En cette journée mondiale de la poésie, elle a accepté de nous donner quelques trucs pour apprivoiser ce genre littéraire...

Cendre (c’est son nom d’artiste) écrit de la poésie depuis des années, mais ce n’est que le jour où elle a laissé tomber la peur d’être jugée que son art a pris un virage érotique.

La poète le reconnait: ce qui touche la sexualité demeure plus tabou. Normal de ressentir une certaine gêne à l’idée d’écrire des mots qui font rougir! Or, la pratique se démocratise... Non seulement elle se répand en ligne — pensons à des comptes populaires comme @la_fantasmerie ou @garconsdepassage —, mais elle a aussi une saveur toute québécoise.

«Ici, on aborde des sujets crus avec des mots crus», résume Cendre.

On joue avec notre langue [française]... À titre d’exemple, l’une de ses créations:

«J’me d’mande qu’est-ce

tu d’viens

Pour qui tu bandes

Dans qui tu viens»

Et hormis la langue décomplexée, qu’est-ce qui caractérise un bon poème érotique?

Cendre estime que tout repose sur le ressenti : «Les images, les odeurs, le toucher... Ce qui peut allumer les cinq sens aide beaucoup en poésie érotique.»

«C’est en pratiquant qu’on devient bonnes!»

Selon l’artiste, il n’y a rien de mieux que l’entrainement pour abandonner la gêne. À celles et ceux qui aimeraient apprivoiser l’écriture de poèmes coquins, elle recommande donc l’exercice suivant:

Identifier des odeurs qui rappellent de bons souvenirs; Noter un lieu qui nous inspire; Écrire le nom d’une personne qui, elle aussi, nous inspire; Choisir une lettre de l’alphabet.

Ensuite, il s’agit d’écrire quelques vers en s’inspirant des odeurs, lieux et personnes identifiés! On peut aussi tenter d’utiliser aussi souvent que possible la lettre de l’alphabet choisie pour stimuler notre créativité...

Ça vous inspire ? Partagez-nous le résultat de votre exercice de création en nous écrivant à actualite.intime@quebecormedia.com !

En échange, je vous livre un des poèmes qui a surgi, lors de ma séance avec Cendre :

On m’a déjà dit

Que je goûtais la fraise

Es-tu curieux?

(Toujours disponible si vous cherchez une parolière gênante pour votre groupe de musique traditionnelle...)

