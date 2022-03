Contrer la hausse des prix grâce au troc

Partager







L’augmentation des prix dans pratiquement tous les secteurs de l’économie incite plusieurs à repenser certaines habitudes financières. Le troc pourrait-il être une alternative vers laquelle se tourner pour réduire nos dépenses? C’est le pari qu’ont fait deux adeptes.

Un retour en arrière qui peut, à première vue, paraître ambitieux, irréaliste et même effrayant. Mais pour Annette Nguyen, les avantages du troc ne sont plus à prouver. C’est pourquoi elle a fondé le Shwap Club, une boutique d’échange de vêtements pour femmes, en 2018.

Avocate de formation, Annette a ouvert sa boutique notamment parce qu’elle avait envie de nouveaux défis, mais aussi parce qu’elle est passionnée de mode et qu’elle souhaite faire une différence d’un point de vue environnemental. Le Shwap Club est devenu son emploi à temps plein peu de temps après l’ouverture.

Photo courtoisie La boutique Shwap Club

Sur place, la visite est au coût de 18$, l'abonnement annuel au coût de 115$. Évidemment, il faut apporter des vêtements à troquer. C’est du un pour un: si vous apportez un chandail, ce chandail vous donne droit à un crédit échangeable contre n’importe quel morceau. Rien n’a de valeur monétaire.

Aujourd’hui, pas moins de 900 membres profitent de ce concept unique en Amérique du Nord entre les deux boutiques situées à St-Henri et dans le Mile-Ex. Le succès est tel que des entrepreneurs reproduisent le modèle en Europe.

«Les membres du Shwap Club ne sont pas nécessairement des femmes qui n’ont pas les moyens de se payer du neuf, mais bien des femmes qui sont conscientes de l’environnement et qui prennent soin de leurs biens», estime Annette Nguyen.

«Quand elles n’ont plus envie de porter un morceau, elles savent qu’elles peuvent l’échanger. Ça permet de donner une deuxième, troisième, quatrième vie aux vêtements, plutôt qu’il reste sur une tablette et qu’on dépense pour s’en procurer un nouveau. J’ai même des membres qui viennent «shwaper» chaque semaine», ajoute l’entrepreneure.

Une grossesse sans biens neufs

Pour Annette Nguyen, une vie sans troc n’est plus envisageable. Il y a 9 mois, elle s’est d’ailleurs mise au défi de ne rien acheter de neuf durant toute sa grossesse, que ce soit pour elle ou pour le bébé. Un défi qu’elle a pu relever en grande partie grâce à sa boutique, mais aussi en se procurant différents biens dans les magasins seconde main.

Photo courtoisie Annette Nguyen, fondatrice de la boutique Shwap Club

«Selon moi, le troc c’est un peu l’avenir de l’économie. Ce n’est pas pour tout le monde, mais si les gens essaient, ils peuvent être convaincus. Non seulement ça diminue les dépenses, mais en plus ça évite le gaspillage. L’aspect fiscal est aussi intéressant parce que les biens échangés ne sont pas taxables. C’est encore tabou, mais c’est considérable d’un point de vue financier», explique la fondatrice du Shwap Club.

Quand le troc devient une passion de groupe

En 2014, Rémi Jourdain se met à pratiquer le troc. Au début, avec son entourage seulement. Rapidement, il crée le groupe Facebook Troc-moi ça! et la réponse est «impressionnante». En trois ans, le groupe comptait désormais près de 100 000 membres et entre 2000 à 2500 échanges étaient effectués chaque jour.

Photo courtoisie Rémi Jourdain (à droite) lors d'un échange

«La demande a explosé, relate-t-il. Au début, on se réunissait dans des stationnements pour faire des échanges. C’est tellement sympathique de rencontrer tous ces gens. L'aspect de communauté, la connexion avec les gens, c’est vraiment ce qui me fait aimer ce concept.»

D’une palette de chocolat à une tente-roulotte

Inspiré de l’histoire de Kyle Macdonald, celui qui a réussi à obtenir un chalet en partant d’un trombone, Rémi Jourdain se met au défi de reproduire cet impressionnant échange à l’aide de son groupe.

En peu de temps, partant d’une palette de chocolat, passant par un Tupperware, un exerciseur et un iPod, entre autres, il réussit à mettre la main sur une tente-roulotte. Même s’il ne s’agit pas d’un chalet, il s’arrête à cette étape, satisfait de son acquisition.

«Ça prouve à quel point c’est possible de tout obtenir grâce au troc. Il y a beaucoup de gens moins fortunés qui me remercient parce qu’ils réussissent à se procurer certains biens qu’ils n’auraient pas pu se payer, par exemple une télévision, mais qu’ils réussissent à échanger contre des objets dont ils ne se servent plus», ajoute Rémi Jourdain.

«Tout peut s’échanger. On a tous quelque chose dans le fond de notre armoire qu’on ne veut plus, mais qui pourrait servir à quelqu’un d’autre. Il s’agit juste de trouver cette personne et c’est exactement à ça que sert le groupe.»

Les géants se mêlent de la partie

Toutefois, le fondateur constate que les activités diminuent sur son groupe depuis les dernières années. Il explique cette baisse par l’arrivée des géants comme Marketplace qui propose autant de l’échange que de la vente.

«Comme les gens ne sont pas familiers avec le troc, ils ont tendance à choisir l’option de la vente. Pourtant, de mon côté, le troc m’a permis d’essayer tellement de nouvelles choses que je ne me serais jamais payé en temps normal. Par exemple, essayer une guitare électrique pendant un temps pour ensuite l’échanger pour autre chose», conclut Rémi Jourdain.

