Une nouvelle épicerie européenne prépare son ouverture à Saint-Romuald

Coin lunch, produits internationaux délectables, vins uniques et décor enchanteur, voilà ce qui vous attend dès le mois de mars chez Alicia Sanchez, la nouvelle destination gourmande à Saint-Romuald.

Les cousins Cullen, entrepreneurs et épicuriens connus entre autres pour le Tapas et Liège et Fumée Ninja, s’allient pour offrir à la clientèle Lévisienne une épicerie européenne qui vous charmera.

Dans leur local de Saint-Romuald, vous pourrez choisir un vin de leur table à vin faite sur mesure, qui prend place autour d’un grand arbre provenant de chez Folia Design. On a hâte de voir le décor complet!

Le coin épicerie fine est prévu pour vous faire voyager. Truffes fraiches, charcuteries, vinaigres, caviar, fromages fins et autres produits seront disponibles. Des produits à s'offrir pour une soirée dégustation ou pour un cadeau parfait pour un épicurien.

Dans la salle de dégustation, vous pourrez manger sur le pouce du matin au soir, en vous procurant sandwichs et autres délicatesses. Une vingtaine de places assises vous permettront de déguster un café avec leur machine La Marzocco.

L’option pour emporter sera aussi intéressante avec leur concept de plateaux et antipasti qui vous permettront de découvrir des produits locaux et importés.

Alicia Sanchez (ouverture en mars 2022)

989, route des Rivières, local 102 - à trois minutes des ponts

