Voici LE modèle de lunettes de soleil à adopter ce printemps

Le cycle de la mode déterre tranquillement, mais sûrement, toutes les tendances qu’on a portées dans les années 2000. La dernière à faire son grand retour? Les fameuses lunettes de soleil colorées et translucides!

Ces lunettes étaient adoptées par toutes les célébrités de l’époque, masculines comme féminines.

Plusieurs designers ont dépoussiéré cette tendance phare des années 2000, incluant Blumarine, qui en a fait une pièce centrale de son défilé.

En 2022, les lunettes qui suivent cette mode sont pratiquement inchangées. Les verres sont transparents et légèrement colorés, et la monture, absente. Les formats les plus tendance enveloppent le visage. On les choisit dans des teintes pastel pour le printemps, du bleu pâle au rose bonbon, en passant par le lilas et le jaune.

Les teintes classiques de noir, gris et brun restent également parmi les favorites!

Mieux vaut se rendre à l’évidence: les années 2000 n’auront jamais été aussi en vogue qu’en 2022, avec le retour des pantalons taille basse, la mini mini-jupe, la casquette de camionneur et, maintenant, ces lunettes de soleil mythiques!

Envie d’embarquer dans la tendance cet été? Voici 5 modèles à magasiner!

1. Lunettes bleues sans monture de Feisedy chez Amazon - 24$

ACHETER ICI

2. Lunettes de soleil roses sans monture de Feisedy chez Amazon - 22$

ACHETER ICI

3. Lunettes de soleil brunes chez Etsy - 54$

ACHETER ICI

4. Lunettes de soleil vertes sans monture chez Etsy - 54$

ACHETER ICI

5. Lunettes de soleil vintage des années 90 chez Etsy - 27$

ACHETER ICI

