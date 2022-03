Xbox Game Pass Ultimate et pour PC à 1 $ pour un temps limité

Partager







Avis aux joueurs PC et Xbox qui n’ont pas encore eu la chance de tester l’une des meilleures offres gaming sur le marché: Xbox Game Pass pour PC et Ultimate sont offertes à un prix plus qu'abordable pour le premier mois.

Pour seulement 1 $ pour le premier mois, les nouveaux membres pourront accéder à plus d’une centaine de jeux parmi la sélection offerte sur la Game Pass, ainsi qu’à la sélection offerte avec l’abonnement EA Play.

Après la période promotionnelle, l’abonnement sera automatiquement renouvelé au tarif en vigueur, soit 11,99 $ par mois pour la Game Pass pour PC, et 16,99 $ pour la Game Pass Ultimate.

Si ce n’est pas déjà fait, abonnez-vous dès maintenant en visitant ce lien.

