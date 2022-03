Des agressions à l’arme blanche dans plusieurs quartiers de Montréal à quelques minutes d’intervalle

Partager







Des agressions à l’arme blanche et des tirs ont eu lieu vendredi soir dans au moins trois quartiers de Montréal, et à quelques minutes d’intervalle seulement.

Vers 22 h 15, un homme de 19 ans a été retrouvé à bord d’un véhicule dans le stationnement de la Place Versailles, située dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, avec des blessures au haut du corps qui semblent avoir été faites par une arme blanche. Selon le porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Raphaël Bergeron, l’altercation ne se serait pas déroulée là où la victime a été retrouvée, mais plutôt à l’intersection de la rue Forbin-Janson et du boulevard Lapointe. La victime se serait par la suite réfugiée dans le stationnement du commerce. Ce jeune homme blessé, pas connu des policiers, a été transporté dans un centre hospitalier, où il y repose toujours dans un état critique, mais stable. Le motif de l’agression reste à déterminer.

Pascal Girard/AGENCE QMI Un homme a été retrouvé blessé par arme blanche à bord d'un véhicule accidenté qui a percuté un poteau de feux de circulation, à l'entrée du stationnement de la Place Versailles, sur la rue Sherbrooke Est à Montréal, vers 22h15, le vendredi 18 mars 2022. PASCAL GIRARD/AGENCE QMI

Dix minutes plus tard, les policiers du SPVM sont venus à la rescousse d’un homme de 35 ans, blessé par une arme à feu dans le secteur de Saint-Léonard. L’homme, connu des milieux policiers, était dans son véhicule au coin du boulevard Jean-Talon et de la rue de Candiac. Selon le porte-parole du SPVM, il aurait tenté de sortir de son véhicule pour éviter les projectiles et se serait effondré au sol. Il a été transporté dans un centre hospitalier avec des blessures sérieuses. Toutefois, depuis samedi matin, il repose maintenant dans un état stable. Il aura à subir au cours des prochains jours plusieurs chirurgies afin d’être remis sur pied.

Quelques minutes plus tard, les policiers ont été informés qu'un autre homme de 19 ans avait été blessé par plusieurs projectiles d’arme à feu, cette fois-ci à l’angle des boulevards Perras et Rodolphe-Forget, dans le quartier Rivière-des-Prairies. Le jeune homme, connu du milieu policier, a été reconduit lui aussi dans un centre hospitalier, où il repose dans un état critique, mais stable. Comme les autres événements, les policiers sont sur les lieux, à la recherche de caméras de surveillance afin de mieux comprendre les circonstances de ces incidents.