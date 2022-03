Buzz Lightyear: un premier baiser homosexuel dans un film Pixar

Partager







Après avoir été forcé de retirer le baiser de son film par Disney, Pixar annonce que nous aurons bel et bien droit aux premiers rapprochements homosexuels dans le film Buzz Lightyear qui verra le jour au mois de juin prochain.

Le personnage d'Alicia Hawthorne (Uzo Aduba dans Orange Is the New Black), qui sera chargé de repeupler un Nouveau Monde, sera dans une relation avec une personne du même sexe et partagera un baiser à l’écran avec sa partenaire.

Nous n’avons pas plus de détails sur la scène puisque le film est loin d’être terminé.

Disney avait d’abord voulu censurer le film et les efforts d’inclusion de Pixar, mais a vite été critiqué par ses propres employés faisant partie de la communauté LGBTQ+, qui ont gravement retardé le montage final du film en signe de protestation.

Ce n’est pas la première fois que Pixar inclut des personnages appartenant à la communauté LGBTQ+ dans ses films.

On peut penser au personnage de l’Officier Spector dans En avant et les personnages principaux du film Lucas.

