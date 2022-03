Voici le septième candidat à quitter Star Académie ce soir

Partager







Ce sont trois filles qui se trouvaient en danger cette semaine à Star Académie, soit Marily, Sarah-Maude et Camélia. Pour les trois artistes, leur avenir à l'Académie se jouait dimanche, le 20 mars, lors de leurs performances en solo.

À la conclusion du huitième Variété de Star Académie, le destin des trois candidates en danger s'est décidé. L’une d’entre elles a été sauvée par le public, une seconde par le corps professoral, et la troisième a dû dire au revoir à l'Académie.

Durant les quotidiennes du lundi au jeudi, on a pu suivre la préparation des artistes qui travaillaient fort pour chanter avec justesse et perfection leur chanson dans le but d'impressionner le public et les juges durant le Variété de ce dimanche.

Chacune jonglait avec des manières de gérer le stress qui les habitaient. Marily a choisi d’accepter son sort et de profiter au maximum de sa semaine sans se mettre de pression. Camélia ne voyait plus la mise en danger comme une conséquence, mais plutôt comme une occasion de briller au public. Sarah-Maude avait pris le défi de faire de sa performance de ce soir une interprétation encore meilleure que sa première mise en danger.

C'est Camelia qui a ouvert le bal avec sa performance solo sur la chanson Voilà, de Barbara Parvi, sous le regard fier de son père.

Sarah-Maude a enflammé la scène avec son interprétation d'une chanson faite pour elle, River Deep, Mountain High, de Tina Turner.

Finalement, Marily a terminé accompagnée de sa fidèle guitare pour nous chanter Tour de l'île, de Félix Leclerc.

Après les numéros extraordinaires de Cœur de pirate, de la mise en scène impressionnante thématique cabane à sucre, de Daniel Lavoie et de la participation de Lydia Bouchard, il était temps d'annoncer le résultat.

Les fans ont parlé, et le coup de cœur du public a été Camélia Zaki. Le corps professoral a choisi de garder Sarah-Maude Desgagné dans la course.

La sixième candidate à quitter l'Académie est donc Marily Dorion.

Ne manquez pas la mégastar Stromae qui se joindra aux côtés des Académiciens la semaine prochaine, lors du Variété du 27 mars prochain. À mettre à votre agenda!

Ne manquez pas la quotidienne de Star Académie, du lundi au jeudi, à 19 h 30 et le Variété le dimanche à 19h à TVA, ou en rattrapage sur TVA+.

