Fortnite: la nouvelle saison rend la construction impossible

Vous n’hallucinez pas, fans de Fortnite: il n’est effectivement plus possible de construire des abris, ou quoi que ce soit d’autre, depuis l’arrivée de la saison 2 du troisième chapitre du populaire titre d’Epic Games.

Il ne s’agit d’ailleurs pas non plus d’un bogue ou d’un problème technique, mais bien d’un choix conscient du développeur, motivé par l’histoire de la nouvelle saison du battle royale.

Cela dit, comme la construction est une pierre angulaire de Fortnite, Epic a tout de même adapté certains paramètres du jeu pour compenser la disparition de la fonctionnalité.

En ce sens, l’autre grande nouveauté de cette mise à jour se veut l’apparition d’un surbouclier, qui s’ajoute au bouclier régulier et aux points de vie. Celui-ci prend les coups en premier et, bonne nouvelle, se régénère avec le temps s’il tombe à zéro.

Aussi, la vitesse de déplacement de base est plus rapide, tout comme le sprint, qui est maintenant limité par une jauge qui, elle aussi, doit se régénérer. Par ailleurs, il est désormais possible de s’accrocher avec ses mains à une structure et de se hisser par la suite.

Parmi les autres ajouts à cette deuxième saison, on note entre autres l’arrivée éventuelle de personnages de Marvel, Doctor Strange et Prowler, de même que deux nouvelles armes.

Quand la construction reviendra-t-elle dans Fortnite?

Voilà la grande question! Comme l’a remarqué Eurogamer, un écran de chargement dans le jeu permet d’avoir une meilleure idée de la suite des choses dans Fortnite et du retour potentiel de la construction.

Fortnite has removed building to start Season 2 😳 pic.twitter.com/B1jPz1y3f9 — FaZe Clan (@FaZeClan) March 20, 2022

«La construction a été anéantie. C’est à la Résistance de la ramener. Sautez dans le jeu avec votre escouade et aidez les Sept à découvrir le plan abominable de l’Institut Onirique», peut-on y lire.

Ce faisant, il apparaît fort probable que la fonctionnalité revienne dans la prochaine saison, qui pourrait être lancée au plus tôt au début du mois de juin.

Dans un autre ordre d’idées, rappelons que l’éditeur Epic Games a annoncé qu’il verserait toutes les recettes de Fortnite du 20 mars au 3 avril à de «l’aide humanitaire pour les personnes touchées par la guerre en Ukraine».

