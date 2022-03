PlayStation fait l’acquisition du développeur montréalais Haven Studios, fondé par Jade Raymond

Partager







La grande famille PlayStation Studios prend encore de l’expansion, alors que Sony a annoncé lundi l’acquisition de Haven Studios, un développeur montréalais fondé l’an dernier par Jade Raymond.

• À lire aussi: Jade Raymond fonde Haven Studios à Montréal et développera une franchise pour PlayStation

Le studio québécois, qui avait vu le jour en mars 2021, travaillait déjà en collaboration avec PlayStation sur un jeu multijoueur AAA, qui doit paraître exclusivement sur les plateformes de Sony.

Le géant japonais avait investi l’an dernier dans Haven au moment de sa fondation, mais la transaction annoncée ce lundi fera passer officiellement le studio montréalais dans le giron de PlayStation Studios.

«Nous avons eu la chance de travailler en étroite collaboration avec Haven l’année dernière et nous avons été impressionnés par la croissance et les progrès du studio. Aujourd’hui, alors que nous avons soufflé la première bougie de notre partenariat officiel, nous sommes ravis de les accueillir chez PlayStation. Il nous tarde de voir ce que l’avenir réserve à Haven Studios», a commenté Hermen Hulst, grand patron de PlayStation Studios, dans un billet sur le blogue de la marque.

Ce dernier y explique avoir été inspiré «par la vision de Haven visant à réunir les joueurs au sein d’une expérience multijoueur positive et significative».

Quant au premier projet de Haven, celui-ci se veut plus précisément «une nouvelle expérience de service en direct pour PlayStation, construite sur un monde systémique et évolutif axé sur la liberté, le plaisir et le jeu». Aucun titre, date de sortie ou image n’a toutefois été partagé pour le moment.

De son côté, la fondatrice et PDG de Haven Studios, Jade Raymond, a aussi partagé son enthousiasme de rejoindre la famille PlayStation Studios.

«[Sony Interactive Entertainment] est un véritable soutien qui comprend tout à fait ce qu’est le processus créatif et ce qui fait un hit AAA. Ils nous ont donné carte blanche pour donner vie à notre projet audacieux et réaliser nos rêves. Nous sommes donc ravis de saisir cette opportunité de renforcer notre partenariat«, a-t-elle affirmé dans un court texte.

Par le passé, Raymond a notamment fondé Ubisoft Toronto et Motive Studios, membre de la famille Electronic Arts, en plus de piloter la défunte branche Stadia Games and Entertainment pour Google.

S’appuyant sur une équipe d’une soixantaine d’employés, Haven est le 18e studio à s’ajouter à l’écurie de PlayStation Studios. Il s’agit d’une énième acquisition en quelques mois seulement pour Sony, après notamment Bungie, Housemarque et Bluepoint Games.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s