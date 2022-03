Star Académie: 9 moments cocasses et marquants du Variété du 20 mars

Partager







Le septième Variété de Star Académie était rempli de moments cocasses, spectaculaires et aussi très touchants. Malgré le départ de Marily, nous avons eu droit à tout un spectacle.

• À lire aussi: Voici qui a quitté Star Académie ce soir

• À lire aussi: 17 personnes qui ne se remettent pas du départ d'Audrey-Louise à Star Académie

Jo�l Lemay / Agence QMI

Voici les moments à retenir du Variété du 20 mars:

1. Le retour sur scène de Coeur de Pirate

Jo�l Lemay / Agence QMI

Nouvellement maman pour une deuxième fois, Cœur de pirate a accompagné les Académiciens dans un numéro haut en couleur. Son retour sur scène nous a fait autant de bien que de voir Édouard porter des pantalons fleuris.

Capture d'écran

Jo�l Lemay / Agence QMI

Après qu'on l'ait vu danser, Jérémie nous a fait une démonstration de ses talents en rap.

Joël Lemay / Agence QMI

2. Les Académiciens et leurs looks pendant la soirée

Ce n’est pas la première fois que les Académiciens se font remarquer pour leurs tenues excentriques sur scène. Dimanche dernier, le satin était à l’honneur.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Joël Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

3. Bienvenue à la cabane à sucre

Le temps des sucres arrive, c'est donc l'heure de revirer à la cabane.

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Accompagnés de Yves Lambert, Jérôme 50 et de la souriante Édith Butler, les Académiciens nous ont chanté des classiques traditionnels qui nous ont donné envie de manger beaucoup trop de tire sur la neige.

Il y avait même un sculpteur de glace sur la scène pendant la performance.

4. Jérôme 50 et Marily ont déjà travaillé ensemble

On a appris que Jérôme 50 et Marily ont déjà chanté ensemble. Ils étaient amuseurs de rue pendant quelque temps.

Jo�l Lemay / Agence QMI

5. Marc Dupré chante pour les Académiciens

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Marc Dupré a fait plaisir à tout le monde en prenant sa guitare et en interprétant une chanson qu’il a écrite en l’honneur des Académiciens et de la dure semaine qu’ils venaient de passer.

6. Gregory Charles sur le party

Une image à garder en mémoire pour d'éventuels jours tristes.

7. La danse de Lydia Bouchard

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Jo�l Lemay / Agence QMI

Les images disent tout.

8. P-A Méthot présente la bande-annonce de la vie des candidates en danger

Camélia son papa sont en mis en vedette dans Papa j'ai raté l'avion.

Marily et son amour pour le pain maison feront l'objet du film La Marily du bonheur.

Le pouvoir de la Force est grand en elle et nous verrons Sarah-Maude l'exploiter dans Sarah-Maude Contre-Attaque.

9. Jérémie qui fait du rap

Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelerait un highlight de la soirée mais on a cette image dans la tête et on ne veut pas être les seuls.

Pour revoir l'émission complète, rendez-vous sur TVA+ ici.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s