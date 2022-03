Partager







Un nouveau titre de la très populaire série de jeux vidéo The Witcher est en développement, annonce CD Projekt Red ce lundi.

Ce prochain opus est développé en partenariat avec Epic Games, utilisant la technologie d’Unreal Engine 5, peut-on lire dans le communiqué.

«L’annonce d’aujourd’hui est la première confirmation officielle d’un nouveau jeu dans la série The Witcher depuis le dernier AAA RPG de CD PROJEKT RED, The Witcher 3 Wild Hunt — qui a remporté un total de 250 trophées du Jeu de l’année et a ensuite été élargi avec les extensions Hearts of Stone, et Blood & Wine », peut-on lire.

CD PROJEKT RED

Une seule image a été partagée dans le communiqué annonçant le nouveau jeu. On y voit un médaillon, ainsi que la phrase « Une nouvelle saga commence ». Qu’est-ce que ça veut dire? Eh bien, on le saura certainement plus tard, car c’est tout ce que l’on a pour le moment comme détail.

« À ce stade, aucun autre détail concernant le jeu — comme un délai de développement ou une date de sortie — n'est disponible », est-il indiqué.

En d’autres mots: on ne s’étouffera pas avec ça! Mais on retient le positif: un nouveau jeu The Witcher s’en vient!

