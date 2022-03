Behaviour célèbre ses 30 ans avec 50 millions de joueurs sur Dead by Daylight

Partager







Avoir 30 ans est un grand événement en soi, mais célébrer cette étape en compagnie de 50 millions de joueurs, il y a de quoi être fier.

Fondé en 1992, le studio québécois Behaviour Interactive célèbre son 30e anniversaire en grand! Son jeu phare Dead by Daylight a atteint plus de 50 millions d'utilisateurs et compte près de 2 millions de joueurs quotidiennement, a partagé le studio avec fierté dans un communiqué.

Disponible sur Steam, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Windows Store, Nintendo Switch et Stadia, le jeu d’horreur multijoueur asymétrique a été classé récemment classé parmi les 12 jeux les plus vendus sur la plateforme Steam.

Un jeu de société de Dead by Daylight, créée par Level 99, pourrait sortir plus tard cette année, grâce à une campagne de sociofinancement qui débutera prochainement.

Parmi les plus grands studios de jeux indépendants en Amérique du Nord avec plus de 900 employés, le studio québécois a réaffirmé, dans son communiqué, sa volonté de rester indépendant.

On souhaite donc à Behaviour Interactive un bon anniversaire et surtout une bonne continuation!

