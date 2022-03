Nintendo: les cartes amiibo Sanrio Hello Kitty de retour en stock

Partager







Après avoir été longtemps difficiles à obtenir, les cartes amiibo Sanrio sont de retour en stock, au grand plaisir des fans d’Hello Kitty et ses amis.

D’abord sorties pour Animal Crossing: New Leaf, puis rééditées en mars 2021 pour Animal Crossing: New Horizons, les cartes amiibo Sanrio offrent aux joueurs la possibilité d’inviter six personnages de l’univers d’Hello Kitty sur notre île virtuelle. De plus, elles débloquent une tonne d’articles thématiques Sanrio pour décorer les maisons et l’île.

Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez commander les cartes amiibo Sanrio pour seulement 6,99 $ via ce lien.

