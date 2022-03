Printemps: 11 jeux où vous pouvez faire le ménage

Partager







Les oiseaux recommencent doucement à chanter sous votre fenêtre, la neige fond et vous vous retrouvez avec une envie soudaine de frotter l’intérieur de vos garde-robes? C’est tout à fait normal puisque le printemps est déjà à nos portes!

On ne vous découragera jamais à vous lancer dans un grand ménage de votre appartement, mais reste que, parfois, on a le goût de faire de l’ordre sans nécessairement se plonger les bras jusqu’aux coudes dans le détergent.

C’est à ce moment que les jeux vidéo entrent en scène, parce que, oui, c’est tout à fait possible de faire du ménage virtuel... et, souvent, tout aussi satisfaisant. Le dessus de vos armoires de cuisine sera encore sale, mais, au moins, votre moral, lui, sera propre, propre, propre.

Ainsi, peu importe le genre de corvées printanières qui vous allume, dites-vous qu’il y a un jeu qui existe pour ça.

En voici quelques-uns de nos préférés:

House Flipper

Faites une Saskia Thuot de vous-mêmes et redonnez vie à de vieilles maisons délabrées dans House Flipper. Ce qu’on constate rapidement, cela dit, c’est que les propriétés que l’on rénove ont toutes besoin d’un bon ménage avant de passer aux travaux lourds.

Sortez votre squeegee, votre balayeuse et préparez-vous à faire disparaître la crasse des anciens, et toujours assez dégueulasses, propriétaires.

Katamari Damacy

La franchise Katamari propose chaque fois des aventures totalement absurdes qui sont de merveilleux exutoires. Le but est simple: ramasser ce qui traîne avec un katamari, soit une boule magique et très collante à laquelle adhère absolument tout.

L’objectif premier ici n’est pas de faire le ménage, mais bien de reconstruire les constellations détruites accidentellement par le Roi de tout le Cosmos. En fin de compte, toutefois, le résultat est le même: on fait de l’ordre!

Maintenant, si seulement on avait un katamari pour ranger le salon à la maison...

Viscera Cleanup Detail

Imaginez être le pauvre employé qui nettoie le vaisseau de Dead Space après les sanglantes péripéties du jeu? Viscera Cleanup Detail, c’est exactement ça. Vous êtes un concierge de l’espace qui fait le ménage après de terribles événements. Ni plus ni moins.

Comme quoi les héros n’ont pas toujours une arme entre les mains, mais parfois une vadrouille et un seau d’eau.

Unpacking

Vous êtes l’une des huit personnes qui s’ennuient de déménager? Unpacking recrée l’expérience à la boîte près, vous permettant de défaire vos cartons et ranger encore et encore vos effets personnels dans une variété de demeures.

Vite comme ça, le titre indépendant ne semble pas si excitant, mais détrompez-vous, il s’agit de l’un des jeux les mieux reçus de 2021, acclamé pour son côté zen et les tranches de vie douces-amères qu’il raconte.

PowerWash Simulator

Oui, c’est un jeu où vous manœuvrez une laveuse à pression. Oui, le but du jeu est de pulvériser la crasse sur toute une variété d’objets et de structures. Et, oui, c’est plutôt satisfaisant.

Serial Cleaner

Si vous avez toujours trouvé le personnage du «nettoyeur» Winston Wolfe fascinant dans Pulp Fiction, Serial Cleaner est pour vous.

Situé dans les années 70, le titre vous envoie faire le ménage sur les scènes de crime pour le compte de la mafia, juste avant le passage de la police. Cachez les corps, faites disparaître les taches de sang et détruisez les preuves. Disons que c’est un autre genre de nettoyage que celui de PowerWash Simulator...

EyeToy: Play – Wishi Washi

Sortez votre PlayStation 2, votre caméra EyeToy et préparez-vous à agiter les bras comme si votre vie en dépendait.

Près de 19 ans plus tard, le minijeu Wishi Washi est encore la meilleure simulation de lavage de fenêtres au monde. On vous le dit.

Tooth Invaders

Tooth Invaders est jeu de Commodore dans lequel vous devez vous brosser frénétiquement les dents, tout en évitant le monstre de la plaque dentaire. Qui a dit que l’hygiène corporelle n’était pas une forme de ménage en soi?

Chose certaine, on se demande vraiment pourquoi personne n’a encore osé faire un remake...

Rumu

Et si votre aspirateur Roomba développait peu à peu une conscience et des sentiments? C’est ce que suggère le sympathique jeu indépendant Rumu qui n’est pas sans rappeler le film Wall-E, avec une bonne odeur de M. Net en prime.

Jamais plus vous ne verrez votre balayeuse robotique du même œil...

Super Mario Sunshine

On va se le dire, dans Super Mario Sunshine, le bon vieux Mario tient davantage de l’homme de ménage que du plombier, alors que ce dernier est obligé de nettoyer le gâchis de son clone maléfique avec un nettoyeur à pression.

Certains vont argumenter que l’histoire de Sunshine est beaucoup plus complexe, mais il demeure tout de même que c’est souvent un concentré de Mario qui fait du ménage. Que voulez-vous!

Detroit: Become Human

Dans Detroit: Become Human, les androïdes ménagers se révoltent contre les humains, mais avant de se soulever, ils devront quand même faire un peu de ménage. La domestique Kara contribuera ainsi à changer le monde en protégeant la petite Alice... après avoir lavé la vaisselle.

De toute façon, que serait un jeu de Quantic Dream sans quelques tâches ménagères?

