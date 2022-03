7 objets pour vous aider à ramasser les cacas de votre chien

Partager







Le printemps arrive à grands pas et la fonte des neiges du même coup. Et qui dit fonte de la neige dit petits cacas de chien non ramassés partout dans la cour.

Vous pouvez probablement les sentir jusqu'ici.

Si vous êtes comme notre boss, Benoit, ça vous fait peut-être franchement suer de devoir vous occuper de ces étrons animaliers sur votre pelouse.

Voici 7 outils pour rendre cette tâche plus agréable (ben presque):

Vous avez bien vu, c'est accroché sur le chien...

En espérant que cet article vous sera autant utile qu'à notre cher Benoit.

