Dans l'univers musical d'Émile Proulx-Cloutier

Partager







Le comédien Émile Proulx-Cloutier n’est jamais trop loin du chanteur. Et vice-versa.

Ce bagage théâtral sert à merveille l’auteur-compositeur-interprète sur scène. Il s’apprête d’ailleurs à reprendre la route pour aller offrir quelques pièces inédites de son répertoire dans son nouveau spectacle À mains nues, présenté partout au Québec.

Et ce, seul comme un grand. Sans ses musiciens. Tout seul pour meubler cet espace qu’il chérit tant: la scène.

Les nouvelles chansons pour ton spectacle À mains nues, elles doivent être assez dépouillées étant donné que tu es seul sur scène...

Oui. J’ai jamais autant travaillé sur la mise en scène d’un spectacle. On arrive à démultiplier l’espace sonore. Et sur le plan visuel, sur le plan de la scénographie, on a davantage travaillé.

Sais-tu comment tu vas arranger ces nouvelles chansons en studio?

J’ai des idées mais c’est la formule brute qui me tentait. J’ai bâti un spectacle dans lequel il y a 40% de chansons non-enregistrées.

Quand j’ai commencé à Petite-Vallée en 2011, il y avait une belle réception du public. Je m’étais dit «je vais bâtir un spectacle». Je m’étais mis à écrire plus. Quand j’ai trouvé une équipe, on m’a dit «non, ça te prendrait le disque pour que les gens sachentce que tu fais...» Je suis ravi d’avoir pu faire des albums mais le studio c’est pas mon environnement naturel premier. La scène c’est l'espace où je suis le plus heureux au monde.

Est-ce que tu penses que ton expérience d’acteur enrichit ta présence sur scène en chanson?

Oui, dans la façon d’habiter la scène. Dans la façon d’avoir un souci de ce qu’on raconte. À partir du moment où le spectacle commence, il n'y a pas de pause. Tout est spectacle. Ce qui se passe entre les chansons est aussi important que les chansons elles-mêmes.

Est-ce qu’il y a des thèmes qui sont plus faciles à aborder en chanson qu’au théâtre?

J’aurais tendance à dire l’inverse. En théâtre, des fois on va loin sur certains sujets. Ça m’est arrivé d’écrire des fois et me dire «y a moyen de faire une toune là-dessus?» Par exemple, Retrouvailles sur l’album Marée haute, c’est deux personnes qui ne se sont pas vues depuis longtemps. Si ça avait été un film, il y aurait eu un flashback. Comment tu fais ça en chanson? Je me suis dit «au milieu de la toune, il va y avoir une autre toune!» C’est zéro efficace sur le plan pop radio. Mais sur le plan de l’exercice narratif, ça me plaît.

Tes parents écoutaient quoi quand tu étais jeune?

J’ai des souvenirs de trajets en voiture avec ma mère. J’ai découvert les Beatles, Desjardins, Renaud, Pierre Flynn, qui est un ami de mes parents. J'écoutais beaucoup Billy Joel aussi. Je l’entendais jouer du piano et je me demandais combien de bras il avait.(Rires)

Mon père, c'était beaucoup de Leonard Cohen, Charlebois. Ça a été combiné par l’accès à des poètes. Mon père m’a mis un recueil de Jacques Prévert dans les mains, Paroles. Ça m’avait beaucoup parlé. Mon rapport à la musique est indissociable à la découverte de la poésie.

On te décrit souvent comme un artiste engagé. Quel musicien incarne le mieux selon toi cet aspect engagé?

C’est clair que tu peux l’être de plein de façons. Je dis souvent que je suis pas un artiste «dégagé». Il y en a qui vont imprégner leurs chansons de leurs préoccupations sociales. Il y en a qui ne feront peut-être pas ça mais qui vont mettre sur pied des actions citoyennes très concrètes. Je pense à ce que Desjardins a fait avec L’Action Boréale.

Natasha Kanapé Fontaine, ce n’est pas tous ses textes qui ont une approche politisée mais son geste est politique. Que ce soit par le choix de son sujet ou parce qu’elle le fait en innu.

Tu t’apprêtes à repartir en tournée. Qu’est-ce que tu écoutes sur la route?

J’aime profondément Gaël Faye pour le lien qu’il fait entre les préoccupations sociales et une langue tellement sensuelle. Aussi, je suis retombé récemment sur un album de Kid Koala, 12 Bit Blues. J’adore ça.

Est-ce qu’il y a un documentaire musical que tu as particulièrement apprécié?

Un documentaire qui a été fait par Pascale Ferland avec des archives sur Pauline Julien, je l’ai trouvé très fort. Très beau film.

Puis il y a un portrait que Chris Marker a fait d’Yves Montand, La Solitude du chanteur de fond. J’adore ce film-là. Dans son souci du travail, c’est un acteur. Autant dans la voix que dans la relation à la scène, à la lumière. Pour moi, c’est profondément inspirant. Alors que j’écoute pas du Yves Montand le soir chez nous... Vraiment pas! (Rires)

J’ai aussi beaucoup aimé Thirty Two Short Films About Glenn Gould.

Si tu avais à incarner un musicien pour une série biographique ou un film, ce serait qui?

Mon rêve serait d’interpréter le rôle d’un chef d’orchestre. J’envie les acteurs qui l’ont déjà fait. Quand j’étais petit, c’était mon rêve de faire ça.

J’ai pu une fois diriger un orchestre de chambre pour une petite pièce que j’avais écrite quand j’étais adolescent pour le mariage de mon père. Une toune de 2 minutes. Je sais même pas si c’est bon. (Rires) C’est un ensemble de 20 cordes qui jouait ça. Pis j’avais pu prendre la baguette du chef d’orchestre pour ces deux minutes là et diriger. Ah le plaisir!

Une chanson que tu aurais aimé écrire?

Je reviens tout le temps à la même : Les Yankees de Richard Desjardins.

Pour connaître les dates de sa tournée À mains nues, visiter le site d'Émile Proulx-Cloutier.

Écoutez sa liste de lecture.

À LIRE AUSSI :

• Rampe de lancement ADISQ: Geneviève Racette, l'amour sous la loupe

• Dans l’univers musical de Marie-Annick Lépine

• Dans l'univers musical de Natasha Kanapé