Des proches de l’amante de Poutine voudraient qu’elle essaie de lui demander d’arrêter la guerre

Des amis d’Alina Kabaeva, la maîtresse de Vladimir Poutine, espèrent que cette dernière puisse voir son amant pour lui demander de cesser l’invasion de l’Ukraine.



Le média américain Page Six a révélé, en début de semaine, que des amis de la compagne du président russe faisaient tout en leur pouvoir pour que Kabaeva se rende auprès de Poutine pour essayer de le raisonner.

Selon la source de Page Six, leur amie pourrait être la clé pour mettre fin à la guerre.



«ll ne semble écouter personne, mais peut-être pourrait-il l’écouter. Poutine est entouré par plusieurs cercles d’agents de sécurité. Alina dit qu'elle ne sait pas si elle pourrait arriver jusqu’à lui. Et même si elle y arrive, elle ne sait pas s’il lui sera possible de ressortir du pays pour retrouver ses enfants.»



Le projet d’aller suggéré la paix au président russe n’est donc pas nécessairement une chose facile.



Toujours selon Page Six, la maîtresse de Poutine et leurs enfants seraient cachés dans un chalet luxueux situé en Suisse.

La propriété appartiendrait à un richissime homme d’affaires près du président russe.



Puisque les enfants de Poutine seraient nés en Suisse, ils auraient tous des passeports suisses.



Leur mère, elle, serait en possession de plusieurs passeports de nationalités différentes, sous de faux noms.

Toute la petite famille (à l’exception du patriarche, occupé à gérer son «opération militaire spéciale») pourrait toutefois devoir déménager bientôt.



En effet, une pétition en ligne mise sur pied par des Ukrainiens, de Russes et des Biélorusses a déjà été signée par 65 000 personnes.



En Suisse, toute pétition adressée à une autorité fédérale doit être prise en considération, sans considération de la nationalité des personnes qui l’ont rédigée ou qui l’ont signée.

