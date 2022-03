La Xbox Series X en stock sur le Microsoft Store

Partager







Aussi difficile à trouver que la PlayStation 5, la Xbox Series X est maintenant disponible en offre groupée sur le Microsoft Store.

Offerte à partir de 707,97$, l’offre groupée comprend la console, un jeu numérique et une manette supplémentaire. Parmi les choix de jeux, on retrouve des titres populaires comme Elden Ring, Assassin’s Creed Valhalla, Dying Light 2 Stay Human et plus encore.

Pour commander la console Xbox Series X, rendez-vous sur le Microsoft Store via ce lien.

