Les femmes et les enfants ukrainiens, des victimes idéales du trafic humain

Fragilisés et fortement majoritaires sur les routes de l’exil qu’ont déjà empruntées plus de trois millions d’Ukrainiens depuis de début de l’invasion russe, les femmes et les enfants représentent des proies idéales pour les trafiquants d’êtres humains, s’inquiètent des experts.

«Le nombre de victimes potentielles arrivant d’Ukraine est susceptible d’attirer aussi bien des agresseurs individuels et opportunistes se faisant passer pour des bénévoles que des réseaux criminels spécialisés dans le trafic d’êtres humains», prévenait lundi Europol, une agence européenne de police qui facilite l’échange de renseignements entre les corps de police nationaux.

Cette alerte est la dernière d’une série d’autres lancées partout en Europe, alors que les bombardements continuent de défigurer l’Ukraine et de forcer toujours plus de femmes et d’enfants à fuir.

De l’esclavagisme moderne

Le trafic humain, aussi appelé la traite de personnes, c’est une sorte d’esclavagisme moderne. Ça implique habituellement de déplacer, de recruter, de loger ou encore d’enlever des gens, la plupart du temps des femmes et des enfants, dans le but d’exercer sur eux un contrôle à des fins sexuelles ou de travail forcé.

Bien que des groupes criminalisés en font leur spécialité, le trafic humain peut aussi être l’œuvre d’un individu sans affiliation.

Les pays limitrophes de l’Ukraine sont donc des terrains de chasse tout désignés pour les prédateurs, alors que 90% des réfugiés du conflit actuel sont des femmes et des enfants voyageant souvent seuls, selon l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.

La guerre et la fuite, une combinaison idéale pour les trafiquants

Aussi révoltant que cela puisse paraître, il faut savoir que les violences sexuelles font partie de la guerre.

«En temps de guerre, en plus des violences auxquelles font face les hommes, les femmes subissent aussi des violences sexuelles, des violences génitales, en plus d’être des proies idéales pour les trafiquants d’organisation de trafic humain», explique Marie Lamensch, membre associée à l’Observatoire des conflits multidimensionnels de la Chaire Raoul-Dandurand et coordonnatrice de projet à l’Institut montréalais d’études sur le génocide et les droits de la personne de l’Université Concordia.

AFP

Et le conflit ukrainien ne fait pas exception.

«La plupart des femmes et des enfants qui fuient les combats partent à pied. Parfois, elles essaient de trouver une voiture en chemin, ce qui est très difficile, ou elles font de l’autostop, ce qui les met à risque aussi, parce qu’on sait qu’il y a des hommes qui font exprès d’aller sur les routes pour voir si elles ont besoin d’aide et qui vont en profiter pour commettre des violences sexuelles», affirme-t-elle.

AFP

Et une fois arrivé à la frontière ou dans des centres d’accueil de réfugiés, on pourrait croire qu’elles sont enfin en sécurité. Ce n’est pourtant pas le cas, souligne Marie Lamensch.

«C’est le contraire: ce sont des endroits dangereux, parce que les trafiquants frappent au moment où les gens sont soulagés d’avoir quitté le pays et sentent qu’ils peuvent baisser leur garde», soutient-elle.

«Les choses sont moins visibles, en raison de la quantité de monde qui s’y trouve. On va y trouver plus de violence. Surtout que la plupart du temps, les femmes sont traumatisées et ne vont pas nécessairement dénoncer ce qu’elles subissent.»

Le trafic humain dans le monde

Si le trafic humain est exacerbé par la guerre, il existe aussi en temps de paix, et ce, partout dans le monde.

«C’est un problème qui existe partout, mais l’Europe de l’Est, où se trouve l’Ukraine, est une région où les trafiquants sont particulièrement actifs. L’Asie du Sud-Est est aussi une région très touchée», indique-t-elle.

La traite de personnes peut d’ailleurs être très payante: il s’agit de la deuxième source de revenus des organisations criminelles dans le monde, après le trafic de drogue. En 2014, le trafic humain a généré 150 milliards $ dans le monde, selon l’Organisation internationale du travail (OIT).

Parmi les 40 millions de victimes en 2017, 10 millions étaient des enfants, estime l’organisme.