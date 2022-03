On sait maintenant qui succédera à Édith Cochrane à la coanimation des Enfants de la télé

Partager







Deux mois seulement après l'annonce du départ d'Édith Cochrane, voilà qu'on connaît déjà l'identité de celle qui coanimera aux côtés d'André Robtaille aux Enfants de la télé.



Ce mercredi matin, Radio-Canada a dévoilé que Mélanie Maynard reprendrait le fauteuil laissé vacant par Édith.

Andréanne Gauthier



«Je suis emballée de me joindre aux Enfants de la télé. C’est une émission que j’aime déjà, un plateau de télévision toujours agréable à visiter comme invité... et voilà que je m’y trouverai toutes les semaines, quel plaisir ! J’ai hâte de découvrir toutes ces archives, de participer aux échanges avec les invités... et sûrement de les taquiner un peu, à ma manière», a laissé savoir Mélanie Maynard via un communiqué relayé par Radio-Canada.



Rappelons qu'en janvier, Édith Cochrane avait annoncé qu'elle tirait sa révérence, après huit saisons passées sur le plateau des Enfants de la télé. Ses tournages s'étaient terminés, justement, en janvier dernier.



Pénélope Roy



Pour ce qui est de la prochaine saison, la 13e, les tournages débuteront en mai prochain. Ce sera diffusé durant la saison télé 2022-2023. À noter que l'émission sera enregistrée dans un nouveau décor. Ce sera donc à voir!



Rappelons que Les enfants de la télé a commencé en 2010 avec le duo composé de Véronique Cloutier et Antoine Bertrand, qui auront été là pendant quatre ans. André Robitaille et Édith Cochrane ont ensuite pris la relève.



Avec son bagage en animation, tant télé que radio, et sa personnalité pétillante, on ne doute pas que Mélanie sera parfaite dans ce nouveau rôle!

