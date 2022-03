Pourquoi le NPD et le parti libéral forment une alliance? On vous explique

Partager







Le parti libéral du Canada (PLC) a conclu mardi une entente de principe avec le Nouveau parti démocratique (NPD) pour rester au pouvoir jusqu’aux prochaines élections en 2025. Mais pourquoi décider maintenant de s’allier? Et qu’est-ce que le NPD a à gagner avec cet accord? On a posé nos questions à André Lamoureux, chargé de cours au département de science politique de l’UQAM et spécialiste en politique canadienne et québécoise.

• À lire aussi: Le gouvernement libéral signe un accord avec le NPD pour rester au pouvoir jusqu'en 2025

• À lire aussi: Budget Girard: Québec met plus d’argent dans les routes que dans le transport collectif

Est-ce que cet accord PLC-NPD était prévisible?

Si des rumeurs couraient depuis l’automne 2021, les deux partis avaient gardé la surprise jusqu’à l’annonce de Justin Trudeau, le 22 mars au matin. Pour André Lamoureux, cette annonce n’a toutefois rien de bien surprenant.

«Il n’y a aucune surprise. Depuis la fin des années 1970, le NPD a toujours été la conscience sociale du Parti libéral. Une situation semblable est survenue aux élections de 1972, quand l’ancien chef du NPD, David Lewis, a soutenu le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau. En 2004, l’ex-chef Jack Layton a négocié le budget fédéral avec l’ancien premier ministre Paul Martin pour investir dans le logement social», explique le spécialiste en politique canadienne et québécoise.

Quel est l’avantage de cette entente pour le NPD?

C’est pour éviter de déclencher des élections que le gouvernement libéral – minoritaire au Parlement – a souhaité s’allier avec le chef du NPD, Jagmeet Singh.

En échange, Justin Trudeau et les libéraux s'engagent à mettre en place des régimes universels de soins dentaires pour les plus démunis et d’assurance-médicaments, chers aux néodémocrates.

«De toute évidence, Jagmeet Singh veut démontrer que son leadership mène à l’obtention de certains gains, comme dans le secteur de la santé, affirme André Lamoureux. Mais ça permet aussi au NPD d’avoir une certaine stabilité, parce que le parti n’est pas dans une bonne position pour se lancer dans des élections fédérales, considérant leurs mauvais résultats aux élections de 2021.»

Personne ne sort gagnant quand la polarisation, le dysfonctionnement et l’obstruction dominent notre Parlement. C’est pourquoi aujourd’hui, nous avons annoncé la conclusion d’une entente avec le NPD pour que le Parlement obtienne de vrais résultats pour les Canadiens. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) March 22, 2022

Le NPD réussira-t-il à tirer son épingle du jeu?

«Dans ce jeu-là, Jagmeet Singh ne sera jamais gagnant, insiste le spécialiste. Le principe d’un parti d’opposition est de se distancier du gouvernement élu, pour gagner des voix et convaincre la population qu’on a quelque chose de différent à offrir.»

D’ici aux prochaines élections, le NPD risque plutôt d’être perçu comme un «clone» du parti au pouvoir, ce qui fait que les électeurs préféreront voter pour la «copie originale», soit le parti libéral, avance André Lamoureux.

Cette alliance témoigne également «de la similarité des idéaux entre les libéraux et les néodémocrates», notamment en ce qui concerne ls position vis-à-vis de la Loi 21, à laquelle les deux partis s’opposent.

Mais pour le spécialiste en politique, une chose est sûre: le grand gagnant dans cette entente, c’est Justin Trudeau.

L’entente pourrait-elle être rompue avant 2025?

Même si l’entente, qui doit durer jusqu’au prochain scrutin fédéral, a été officialisée mardi, rien n’indique que Jagmeet Singh la respectera jusqu’au bout.

«L’histoire nous démontre que les conflits avec les gouvernements surviennent au dévoilement des budgets», rappelle André Lamoureux. C’est notamment arrivé en 1974, lorsque le gouvernement libéral de Pierre Elliott Trudeau, alors minoritaire, a présenté son budget qui n’a pas plu du tout au NPD. C’est souvent ce qui crée des fissures et qui provoque la fin des alliances.»

Une fracture pourrait également survenir à l’intérieur même du caucus néodémocrate. Si des élus s’opposent à des décisions du gouvernement et lèvent le ton, l’alliance pourrait tomber.